Nacho Delgado Sevilla, 09 FEB 2026 - 16:53h.

El deportista español con más medallas olímpicas respalda respalda el compromiso por un turismo sostenible que respete la esencia de Andalucía

De raíces andaluzas, reconoce que le debe mucho a esta tierra y suscribe la campaña de la Consejería de Turismo de la Junta

El carácter indisolublemente inclusivo de Andalucía siempre la ha hecho especial. Esta tierra comparte su esencia, logrando que el visitante la sienta suya. Por eso mucha gente piensa que “el andaluz no nace, se hace”. Y quien se hace andaluz ya no deja de serlo nunca. La máxima expresión de esa entrega a la adopción de Andalucía la representa Saúl Craviotto, el deportista español con más medallas olímpicas de la historia. Hasta seis adornan su palmarés, que el propio piragüista vincula estrechamente a la región andaluza: “Todas mis medallas olímpicas han pasado por esta tierra”.

El deportista natural de Lleida, también múltiple campeón de Europa y del mundo, lleva más de dos décadas en la élite del deporte internacional y todo ese recorrido se ha fraguado en gran parte en Andalucía. Nieto de emigrantes granadinos, su familia paterna es de la localidad granadina de Albuñol y esos lazos los ha blandido siempre con orgullo mientras largas temporadas de entrenamiento las desarrollaba cada año en el Centro de Alto Rendimiento de La Cartuja en Sevilla. Su profunda raíz andaluza lo hace más consciente aún que nadie de la importancia de respetar El Trato Andaluz, la campaña de sensibilización turística para la convivencia entre residentes y visitantes que ha lanzado la Consejería de Turismo y Promoción Exterior de la Junta de Andalucía.

Como se puede apreciar en el vídeo de la parte superior , Saúl Craviotto defiende con rotundidad ese necesario compromiso y da por hecho su trato con Andalucía: “Cuando tú das mucho sin esperar nada a cambio, como es el caso de Andalucía, es importante también que los que recibimos ese trato demos algo. Es un trato coherente y necesario. Es algo justo. Lo mejor que tiene Andalucía es su gente y se esfuerzan mucho por que los que vengamos lo notemos. Eso es lo que sentimos, ese trato, esa cercanía. Lo justo es que los que venimos dejemos las cosas como están, o incluso mejor, y seamos respetuosos con las costumbres y con la cultura”.

Andalucía, la "segunda casa" de Saúl Craviotto

“Andalucía siempre me ha recibido con los brazos abiertos. Siempre he sentido ese calor. Me he sentido como en casa desde el primer día; de hecho, para mí es mi segunda casa. Mi carrera deportiva se ha desarrollado siempre totalmente ligada a Andalucía. Todas mis medallas han pasado por Andalucía, surcando sus ríos, el mar, lagos y todos los lugares maravillosos que tiene esta tierra. Es mi tierra”, se sincera Craviotto, que en las últimas Olimpiadas de París’2024 se coronó con la sexta presea en una carrera que ni mucho menos ha finalizado.

El profesional más laureado del deporte olímpico español se deshace en elogios para una tierra que le entregado mucho e incluso donde se ha ido formando su familia: “Los primeros meses de vida de mi hija los pasó en Sevilla, en una habitación de un hotel de La Cartuja. Mis hijas son medio sevillanas y tengo muchas anécdotas vividas en Andalucía. Lo primero que me hace sentir Andalucía es paz y felicidad, y creo que es lo que buscamos todos; pasar los días y las semanas en un estado anímico de tranquilidad. Los andaluces son gente humilde, trabajadora, luchadora, que ama sus raíces y la tradición y esa forma de ser que tienen. Son gente extrovertida, simpática, agradable. Son buena gente. Y eso, sin duda, es lo mejor de esta tierra. Andalucía tiene muchas cosas buenas, pero su gente es algo maravilloso”.

El piragüista de ascendencia granadina sigue viniendo mucho por Andalucía y se enorgullece de guardar ese vínculo cuando tanta gente le pregunta por este lugar único en el mundo: “Cuando viajas por el mundo siempre se suele decir que como en España no se está en ningún sitio. Y ahí Andalucía es un lugar que se echa mucho de menos. Y allá donde voy la pienso y la recuerdo. En el piragüismo, Andalucía es muy conocida y mis compañeros de otros países muestran siempre mucho interés. Me preguntan si realmente es tan bonita como se ve en las imágenes que ven, si es un lugar tan idílico para entrenar y vivir. Y yo les digo que es mucho mejor de lo que se ve”.

"Es algo que no se puede explicar"

“Andalucía es un lugar privilegiado en el mundo. Sólo hay que moverse un poco por ella para darse cuenta de que es un paraíso. La pasión que siento por Andalucía es muy grande, porque además cuando voy me cambia el chip. No sé si es el ambiente, el aroma, las calles, la luz, el sol, la alegría…no sé, es algo que no se puede explicar y que hay que vivirlo estando allí”, explica mientras pone en valor el deporte como puerta de entrada al turismo: “Creo que el deporte supone una vía de entrada muy importante para el turismo en Andalucía. El agua, los montes, los senderos…toda su geografía constituye un nexo de unión brutal para que los visitantes vengan. Es el lugar idóneo para todo”.

En ese sentido, Craviotto enfatiza la importancia de la dieta andaluza, del clima y de la gente, las que considera como virtudes principales de un paraíso de valor incalculable: “Cinco Olimpiadas las he preparado en Sevilla, y ahí lo tengo todo. También es importante que la dieta andaluza implica una alimentación saludable, rica y variada. Y luego está el clima. Yo he hecho cientos y cientos de kilómetros por el río Guadalquivir, y pasas por debajo del puente de Triana y ves el ambiente…es una sensación difícil de explicar”.

Y para quienes aún no hayan disfrutado del privilegio de conocer Andalucía, Saúl Craviotto tiene un mensaje claro: “A alguien que no conoce Andalucía le diría: ¿Qué estás esperando? Si no conoces Graná nos has visto na y eso lo extrapolaría a toda Andalucía. Tengo cinco tatuajes de los Juegos Olímpicos y gran parte de esta tinta se ha creado en esta tierra. Formáis parte de mi vida y esta tierra es la cuna de mi deporte. Aquí me he forjado como deportista y le debo mucho a Andalucía”.