Jorge Morán 09 FEB 2026 - 14:29h.

El presidente se marchó

Quién es Rafa Yuste y por qué será presidente del Barcelona hasta el 1 de julio

Compartir







Joan Laporta ha dimitido como presidente del FC Barcelona. Esta decisión del hasta ahora máximo mandatario del club es sólo una resolución obligatoria para poder presentarse a las próximas elecciones para el cargo en el club catalán. Una situación que es sólo una imposición presente en los estatutos del conjunto culé.

Rafa Yuste es el elegido por la Junta para sustituir a Joan Laporta en un cargo en el que ha estado durante cinco años. Pero antes de marcharse y con la noticia de que las elecciones concluirán el próximo 15 de marzo, el ex presidente ha querido mandar un mensaje a la afición.

PUEDE INTERESARTE Un candidato a las elecciones del Barcelona contacta con Julián Álvarez para ficharle si gana a Joan Laporta

El mensaje de Joan Laporta a la afición del Barcelona

Junto a todo su equipo directivo, Laporta quiso sacar pecho de su mandato durante estos años y demostró sus intenciones de volver al club a partir del próximo 15 de marzo. "Me voy con ganas de volver a veros", dijo el ahora candidato a la presidencia del Barcelona.

"Los culés están felices, hemos recuperado la alegría", comentó sobre el sentir de una afición que ha pasado de todo durante estos últimos años. "Dejo el club mejor que hace cinco años. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles, y a la vista de cómo ha ido todo, nos sentimos orgullosos", señaló.

Laporta volvió a la presidencia en el año 2021, en un club en ruinas y sin apenas títulos en los últimos años. Algo que ha cambiado con su trabajo, logrando mejorar en cuanto a la economía y con un equipo competitivo que ha vuelto a ser de los más poderosos de Europa. "Los jugadores son los artífices de los éxitos de los últimos cinco años, son muchos títulos", dijo.

Eso sí, también habló de la Champions League, el único punto en el que el Barcelona sigue estancándose. "Alguno se nos resiste, pero eso lo dejamos para los próximos años si nos votan los socios", comentó ante los medios de comunicación.

Las obras del Camp Nou

Uno de los puntos a tener en cuenta en su mandato ha sido la vuelta del equipo al Camp Nou. "Es el proyecto patrimonial más grande de la historia del club", comentó, destacando su trabajo para que los aficionados volvieran a elegirle como presidente.