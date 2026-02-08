Saray Calzada 08 FEB 2026 - 21:07h.

Joan Laporta está a punto de dimitir como presidente del FC Barcelona. Todo entra del proceso de elecciones que habrá dentro de poco más de un mes. Antes de dejar su cargo, ha concedido una entrevista a los medios del club para repasar este segundo mandato. Si hay algo de lo que se ha hablado y ha sido polémico es de la Superliga. El club azulgrana era parte de ese nuevo formato junto al Real Madrid y otros equipos que se fueron desmarcando. De forma oficial en la institución azulgrana también lo han hecho.

En esta entrevista ha hablado de eso. Está contento por mejorar su relación con la UEFA tras esta maniobra y lo que parece, de momento, insalvable es su relación con el Real Madrid. "Hemos conseguido recuperar estas relaciones. Debe haber concordia entre las instituciones. Puede haber controversias con las normas de control económica y cómo se aplican esas cosas... Pero tenemos una relación de normalidad, correcta. Con la Federación española estamos muy bien, con una relación fluida y permanente. Con la UEFA hemos regresado a la familia del fútbol, definitivamente hemos dejado la Superliga. Con la FIFA también tenemos buena relación con su presidente", comenzaba diciendo.

Joan Laporta y la "incomodidad" con el Madrid

Explicaba el motivo de por qué finalmente se han separado del proyecto que comenzó liderando Florentino Pérez. "Hemos dejado la Superliga porque es un proyecto que no se podía implementar, se fue deshilachando. Ha servido para que UEFA cambie formatos. La relación con el Real Madrid no es buena y era una situación de incomodidad permanente. El Barça ha actuado correctamente y con total transparencia vamos a intentar buscar la sostenibilidad del fútbol europeo y vamos a contribuir a la paz del fútbol. La familia del fútbol tiene que estar unida".

Joan Laporta también habló de cómo ve al equipo ahora y de las posibilidades que le ve en un futuro cercano. “Yo soy muy optimista, pienso que se están haciendo las cosas muy bien. Tenemos un título, la Supercopa, vamos primeros en la Liga, semifinal muy competida contra el Atlético, estamos entre los ocho primeros de Europa en Champions, siendo el único que no tiene amo sino 140.000 socios, con 10.000 personas que se hicieron socios la temporada pasada, lo que demuestra que el club está vivo. Hoy por hoy somos candidatos a lograr títulos importantes”.