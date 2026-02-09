Seattle Seahawks, un campeón de la Super Bowl 2026 con sabor a revancha

Juan Pérez 09 FEB 2026 - 04:40h.

Kenneth Walker III fue el claro MVP del ganador

Así eran las ridículas probabilidades de Seahawks y Patriots de llegar a la Super Bowl 2026

Compartir







San FranciscoLa coronación de los Seattle Seahawks en la Super Bowl 2026 es una revancha de la final de hace once años, pero sobre todo una demostración de poder en la NFL para muchos años. El equipo liderado por Kenneth Walker III y Sam Darnold han tumbado por completo a un desconocido Drake Maye en un enfrentamiento marcado por las defensas en la primera parte y por el descontrol en la segunda.

Los Seahawks aplastan a los Patriots 29-13 para elevar al cielo de San Francisco el trofeo Vince Lombardi en una Super Bowl 2026 icónica por Bad Bunny, y por las carreras de Kenneth Walker III. El encuentro, con dos quarterbacks muy alejados de las grandes estrellas de otra época, ha brillado por el control defensivo de la primera mitad donde los sacks han destrozado a los mariscales de campo.

PUEDE INTERESARTE Los mejores memes de la Super Bowl 2026 y la actuación de Bad Bunny

La gran narrativa del equipo está en Sam Darnold, un quarterback que ha pasado de un equipo a otro desde su llegada a la liga hasta descubrir su hogar en Seattle de la mano del trofeo Vince Lombardi. De ser cortado y suplente, a encontrar un suculento contrato tras un buen año en Minnesota para llegar a lo más alto de la NFL a pesar de no ser el protagonista absoluto de su equipo, y ya es raro eso al hablar de un quarterback.

La labor de Mike Macdonald es clave tras ser uno de los entrenadores jefes más jóvenes de toda la NFL, y lo ha hecho después de despertar a un equipo en sólo dos años hasta convertirlo en campeón. Con una revancha, con una Super Bowl adelantada en la Final de Conferencia ante los Rams, y ahora con una paliza en la revancha contra los Patriots.

PUEDE INTERESARTE La hamburguesa XXL de la Super Bowl 2026, una delicia de 180 dólares

A pesar de estar en una de las divisiones más complicadas de la NFL, estos Seahawks lo tienen todo para volver a estar entre los contendientes para el año que viene. La seguridad de Sam Darnold es el único interrogante para pensar en una era en la NFL comandada por los Seahawks, pero tienen las suficientes herramientas en defensa y en la carrera para soñar con varios años de triunfos. Dominio, coronación y futuro, además de unos cuantos meses de descanso y disfrute hasta revalidar el título de nuevo a partir de septiembre.