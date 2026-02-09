Lucas Gatti 09 FEB 2026 - 15:11h.

La agencia de representación del futbolista lo confirma a ElDesmarque

Morata bromea con el futuro de Nico Paz: "Si se queda un año, más juego gratis"

Compartir







Nico Paz está cada día más cerca de regresar al Real Madrid. Si bien dejó el club en junio de 2024 para ponerse la camiseta del recién ascendido Como 1907, de Italia, nunca se fue de la Casa Blanca. El nombre del volante tinerfeño de 21 años no dejó de sonar en Madrid y cada vez se escucha con más fuerza por los pasillos del Santiago Bernabéu.

En las últimas horas, según pudo averiguar ElDesmarque, su vuelta está encaminada. "La idea es que vuelva", aseguran a este medio desde la agencia de representación del jugador. El argentino tiene contrato vigente con el Como por tres años más. En ese caso, deberá rescindir su vínculo, aunque el equipo italiano no pondrá condiciones para su salida. El Real Madrid posee el 50 por ciento de su ficha, aunque hay una cláusula en el contrato que deberá cumplir.

El Madrid tiene por delante dos fichajes para repescarlo: mediados de 2026 y de 2027, aunque no pudo hacerlo en el último mercado de pases porque no estaba permitido en su cláusula de repesca. El internacional argentino desea volver al club en el que se formó, pero de todas maneras el Madrid "respetará su decisión", que lo encamina a Valdebebas de cara a la próxima temporada.

En el junio próximo, luego del Mundial 2026, la Casa Blanca deberá abonar 9 millones de euros para repatriar al talentoso mediocampista. A esa altura, estaría en condiciones de hacerlo para hacerse de los servicios del futbolista, que es pretendido por el entrenador de turno, Álvaro Arbeloa.

Nico Paz y el Real Madrid llegan a un acuerdo

“Sí que ha habido charlas formales”, afirma la misma fuente cercana al futbolista. Las negociaciones entre dirigentes españoles e italianos se dieron en las últimas horas y hay un principio de acuerdo para su regreso a Madrid, aunque se hará efectiva su vuelta más cerca del libro de fichajes de verano.

Hace casi dos años, Nico Paz dejó el Madrid en busca de minutos y no solo lo consiguió, sino que se convirtió en una de las estrellas del calcio italiano: con la camiseta de Como ya suma 60 partidos, con 15 goles y 15 asistencias, completando un gran inicio de temporada 2025/26.

Asentado ya como futbolista de la Selección Argentina, a la que representa por su padre, el exfutbolista Pablo Paz, el mediocampista español-argentino formado en el Real Madrid tiene como uno de sus grandes objetivos para la temporada disputar su primera Copa del Mundo, ni más ni menos que con el seleccionado argentino campeón del mundo, que encima en marzo de 2026 enfrentará a España en la Finalissima.

Con la camiseta Albiceleste, Nico Paz fue citado por primera vez en 2022 para integrar el seleccionado argentino Sub-20, comandado por el exentrenador, Javier Mascherano, para disputar el Torneo Maurice Revello. Debutó en el torneo francés el 29 de mayo de ese año, como titular en la victoria 1-0 de los sudamericanos ante Arabia Saudita. Luego, disputó el Torneo de la Alcudia 2022, donde fue campeón.

En octubre de 2024, Lionel Scaloni lo citó por primera vez a la Selección Mayor para disputar dos encuentros por Eliminatorias Sudamericanas. No sumó minutos contra Venezuela, pero si contra Bolivia en la goleada por 6-0 en el estadio Monumental de Buenos Aires. Luego, fue titular en dos partidos: contra Chile, el 6 de junio pasado, y frente a Venezuela en un amistoso jugado el 11 de octubre de 2025. Por ahora, está en el radar de elegidos por Scaloni, pero no es una fija en la lista de 26. Tendrá que mantener su muy buen nivel en la Serie A para ganarse su lugar definitivo.