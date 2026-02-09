El lateral del Real Madrid sufre una situación difícil desde la llegada de Arbeloa

Dani Carvajal está en una situación complicada. Condicionado por las lesiones durante los dos últimos años y casi sin minutos desde que llegó Álvaro Arbeloa al banquillo, la presencia del lateral en el Mundial 2026 está en duda. Aún así, la idea de Luis de la Fuente pasa por esperarle, pues le considera una pieza fundamental en la selección y está dispuesto a aguardar hasta el último momento para llevárselo a Norteamérica.

Así lo ha explicado Rafa Máinez en ElDesmarket, el podcast semanal de ElDesmarque. "Tiene el alta médica, ha ido convocado en varios partidos, pero dicen que no tiene el alta competitiva. Sólo ha jugado 27 minutos desde la llegada de Arbeloa. La idea del club es no renovarle, tiene delante a David Jiménez, Trent y Valverde incluso. Es una situación muy complicada", admitía Máinez.

"En ElDesmarque también podemos añadir en clave Mundial que De la Fuente le quiere esperar. Es un fijo, es el capitán y es el futbolista con mayor palmarés tanto del Real Madrid como de la selección española", añadió el presentador del programa.

De igual forma, el periodista Jorge Picón admitió que "no lo está pasando bien" en estas últimas semanas. "Está impaciente, quiere sumar minutos, tiene el Mundial a la vuelta de la esquina. Cree que físicamente va a recuperar el 100% jugando partidos, no sentado en el banquillo. Esto es imposible no hilarlo con su futuro. Acaba contrato, está más cerca de salir que de renovar, creo que está pendiente la conversación con el club. Todo lo que está pasando ahora da a pensar que no hay otra opción que no sea una salida".

Además, también valoraron la posibilidad de que el club, con Florentino Pérez a la cabeza, estuviera detrás de esta falta de protagonismo con el objetivo de no renovarle. "No puedo decirlo porque no lo sé. El club confía mucho en Arnold, cree que es el lateral que va a jugar en esa posición en los próximos cinco o diez años", explicó Jorge Picón.

Cabe recordar que en las dos últimas convocatorias, en octubre y noviembre, Luis de la Fuente citó a Pedro Porro y Marcos Llorente como laterales diestros ante la ausencia de Carvajal, quien sí entró en la lista de septiembre antes de sus problemas físicos.