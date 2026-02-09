Diego Páez de Roque Madrid, 09 FEB 2026 - 06:50h.

Donald Trump cargó contra Bad Bunny por su actuación al descanso

Esta madrugada ha tenido lugar el evento deportivo más esperado de Estados Unidos. Los Seahawks y los Patriots se enfrentaron en la Super Bowl 2026, donde los de Seattle se proclamaron campeones por 29-13.

La final de la NFL nos dejó momentazos inolvidables, como la ceremonia inaugural con la banda Green Day como protagonista o el touchdown de Whiterspoon para la victoria. Sin embargo, como viene siendo habitual, lo más destacado de la noche fue la actuación de Bad Bunny.

Durante los últimos años, el show de algunos de los mejores artistas del plantea ha llamado la atención de todos los espectadores -más que el propio partido-. Pero esta temporada tenía un aliciente extra, debido a los recientes posicionamientos políticos del cantante puertorriqueño contra las medidas de Donald Trump.

Pocos días antes de la Super Bowl 2026, Bad Bunny se pronunció contra ICE en el escenario de los Grammy. "No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos y somos americanos". Pero antes ya había descartado Estados Unidos de su gira por miedo a redadas entre el público.

La reacción de Donald Trump a la actuación de Bad Bunny

Donald Trump no estuvo presente esta madrugada en San Francisco para ver el evento deportivo más importante del año en su país, pese a su predisposición por asistir a los acontecimientos deportivos en Estados Unidos, como el pasado Mundial de Clubes donde incluso se metió en la celebración del Chelsea.

Aun así, estuvo pendiente del 'show' de Bad Bunny y no dudó en comentarlo en Truth Social. "El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia!", mencionó.

"No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven de todo Estados Unidos y de todo el mundo", continuó el presidente de los Estados Unidos, dejando claro que este espectáculo ha sido "una bofetada en la cara para nuestro país".

"No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo y en verlo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real. Y, por cierto, la NFL debería reemplazar inmediatamente su ridícula nueva regla de inicio", añadió para terminar con su lema "hagamos América grande otra vez".