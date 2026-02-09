eldesmarque.com Pablo Sánchez, 09 FEB 2026 - 06:34h.

Seattle Seahakws se proclamaron campeones de la Super Bowl LX tras doblegar a New England Patriots en un duelo que, como acostumbra esta cita, no defraudó a nadie. El dominio fue total de principio a fin para alzarse con el título y también con la importante suma de dinero que supone conquistar este galardón.

Una cifra que, según el acuerdo, aumenta en 7.000 dólares cada temporada hasta 2030 que acaba el actual convenio y toca firmar uno nuevo. En definitiva, cada jugar que se convierte en campeón de la Super Bowl obtiene una cantidad de 178.000 dólares. El tope en la fecha antes mencionada ascendería hasta los 228.000.

Además, durante los play offs, Seattle ya sumó una importante suma de dinero: 53.000 dólares por avanzar con bye en el Wild Card, 58.500 por la Ronda Divisional y 81.000 por ganar en la final de la Conferencia Nacional.

Pero no solo el campéon obtiene una importante suma de dinero. En este caso Patriots, por ser subcampeón, vio como cada uno de sus jugadores se embolsaba 103.000 dólares, que se suman a las primas mencionadas anteriormente.

Los nombres propios de la victoria de los Seahakws

Kenneth Walker arrasó por tierra y el pateador Jason Myers estuvo contundente con cinco de cinco en sus goles de campo. Myers rompió el récord de 'field goals' anotados en una Super Bowl y también el de puntos en una temporada (206) para unos Seahawks que culminaron un año sobresaliente.

El 'quarterback' Sam Darnold se coronó campeón de la NFL en su primer año en Seattle y se reivindicó después de salir por la puerta de atrás de los Minnesota Vikings. Acabó con 202 yardas lanzadas un un pase de anotación y tuvo como gran aliado a un espectacular Kenneth Walker. El 'running back' recorrió 135 yardas con 27 carreras y fue de los pocos en encontrar luz en la defensa de los Patriots en la primera mitad para poner el partido cuesta abajo.

Drake Maye, el segundo mariscal de campo más joven en jugar una Super Bowl, pagó la tensión. Fue interceptado dos veces y sumó sus 202 yardas y sus dos pases de anotación solo en el tramo final del partido, con los Patriots ya sin opciones de victoria.