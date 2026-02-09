Diego Páez de Roque Madrid, 09 FEB 2026 - 08:55h.

Vinicius Jr se pronunció en redes tras la victoria contra el Valencia

Tchouaméni se muerde la lengua con el trabajo físico de Arbeloa y Xabi Alonso

El Real Madrid visitaba Mestalla en la jornada 23 de LALIGA EA SPORTS. Desde hace varios años, el encuentro entre el equipo blanco y el Valencia se ha convertido en uno de los más tensos y caldeados de España, sobre todo en el campo che.

Esto se debe, en gran parte, a la rivalidad que ha surgido entre la afición valencianista y Vinicius Jr en los últimos enfrentamientos, donde el brasileño ha anotado muchos goles pero también ha sido expulsado en varias ocasiones, además de tener varios encontronazos con la grada rival y haberles 'mandado' a Segunda División.

Desde entonces, el '7' y el club valenciano se apuntan en rojo en el calendario sus encuentros a principios de temporada, pero sobre todo el choque en Mestalla. Sin embargo, Vinicius Jr no ha podido estar en el último encuentro.

En el último partido del Real Madrid, donde se enfrentaron al Rayo Vallecano, Vinicius Jr vio la quinta amarilla del campeonato tras un encontronazo con Ilias Akhomach, por lo que el atacante ha cumplido sanción contra el Valencia.

El mensaje de Vinicius en redes sociales

Aun así, su ausencia no fue un problema para llevarse protagonismo de la victoria blanca y seguir encendiendo a la afición del Valencia CF. Ayer, los de Álvaro Arbeloa se impusieron por 0-2 en Mestalla, gracias a los tantos de Álvaro Carreras en el 65 y al de Mbappé en los últimos minutos aprovechando una contra perfectamente organizada.

Tras el choque, y con los tres puntos de camino a la capital de España para seguir de cerca al FC Barcelona mientras que el Valencia se hunde hacia los puestos de descenso, Vinicius Jr se pronunció en redes sociales.

El brasileño subió una publicación del propio club blanco en la que se veía a Álvaro Carreras celebrar su gol en Mestalla y el resultado final de 0-2. "Pegamos!!!", escribió el brasileño en su historia de Instagram con un emoticono de risa y otro de una mano cruzando los dedos, un mensaje que no gustará a los seguidores del Valencia.