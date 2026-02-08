Saray Calzada 08 FEB 2026 - 23:21h.

Álvaro Arbeloa explicó su elección en el lateral derecho para el partido ante el Valencia

David Jiménez adelanta a Carvajal y Trent y devuelve a Álvaro Arbeloa la confianza

El Real Madrid se llevó una victoria importante en Mestalla que le permite seguir estando cerca del Barça en la pelea por LALIGA. A los blancos de nuevo les costó generar fútbol y el primer gol llegó más del empuje de Álvaro Carrera que de algo colectivo. Esto fue la estocada a un Valencia que se cogía con pinzas. Mbappé ya en el descuento remató la faena. El partido dejó detalles a los que Álvaro Arbeloa respondió en sala de prensa.

El técnico habló de la dificultad del partido "Sabemos que venir a Mestalla es como ir al dentista, por la exigencia y por la necesidad que tenían ellos por los puntos. Ahora a seguir mejorando", comentó en Real Madrid TV. "Todos sabemos lo que es venir aquí a este campo, cómo es el ambiente, las ganas que le ponen contra el Real Madrid y hemos controlado bien el partido, Courtois no ha tenido que hacer ninguna parada y con un trabajo sólido por parte de los jugadores".

Álvaro Arbeloa y el asunto del lateral derecho

En sala de prensa le preguntaron por el lateral derecho. Para sorpresa de todos eligió a David Jiménez, el canterano, y rindió a un gran nivel. "Fede da igual dónde lo pongas que siempre da un rendimiento espectacular, sé consciente de que él donde es feliz es en el centro del campo y es donde más le podemos sacar. David ha jugado muy bien, es una pena esa ocasión que no ha entrado, pero que juegue la cantera y aporte lo que ha aportado David es una gran noticia para toda la cantera. Y Trent, después de mucho tiempo parado, vamos a ir con cautela".

Dani Carvajal se volvió a quedar sin jugar y su cara en el banquillo era significativa. "A Dani cada vez le voy viendo mejor en los entrenamientos, no pienso correr ningún riesgo. Él ha trabajado en los días libres, dentro del vestuario es el primero que da una palabra de más antes de los partidos y después, siempre le escuchas a él, es importante tener una referencia como él en el vestuario, va a encontrar su mejor nivel y seguro que cada vez le queda menos para que esa importancia que va a tener sea más relevante".