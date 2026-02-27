El Atlético, con un día menos de descanso que el Real Madrid antes del derbi

Jorge Morán 27 FEB 2026 - 17:49h.

Sigue la polémica con los horarios del Atlético de Madrid

Rubén Uría clama contra los horarios del Atleti: “Es una vergüenza”

Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid ya conocen sus horarios para los octavos de final de la Champions League. Y como no podía ser de otro modo, la polémica está de nuevo en boca de los rojiblancos por una nueva fecha en la que se ven perjudicados.

Los del Cholo Simeone disputarán sus encuentros ante el Tottenham en lo conocido comúnmente como la 'eliminatoria larga'. Atlético y Barcelona disputarán la ida el martes 10 de marzo, mientras que la vuelta será el miércoles 18 de marzo. En total, más de una semana de diferencia entre un encuentro y otro.

Un día menos de descanso para el derbi madrileño

Pero la polémica llega al comprobar los horarios del Real Madrid. Los blancos jugará el partido de ida ante el Manchester City el próximo miércoles 11 de marzo. Una fecha que es una gran noticia para Álvaro Arbeloa, quién podría ya contar con Kylian Mbappé para el enfrentamiento con los ingleses.

La vuelta, en el caso del Real Madrid, será el martes 17 de marzo, por lo que son parte de la 'eliminatoria corta'. Entre un encuentro y otro no habrá ni una semana de diferencia, pero lo que podría ser un perjuicio para los blancos, podría convertirse en una ventaja.

El motivo es que el fin de semana del 21 de marzo (21.00H), Atlético y Real Madrid se verán las caras en el segundo derbi madrileño de la temporada. Un encuentro al que los blancos llegarán con 24 horas más de descanso, tras terminar su eliminatoria en la noche del martes.

Una situación que ha generado, otra vez, un gran revuelo entre los atléticos, que se sienten perjudicados para el derbi madrileño. Lo cierto es que ambos equipos no podían coincidir en el día de partido, al encontrarse en una misma ciudad y debido a los servicios de seguridad, pero el Atlético volverá a tener menos de 72 horas de descanso antes del encuentro del sábado. Una situación cada vez más repetida en esta temporada para un equipo que sigue vivo en las tres competiciones.