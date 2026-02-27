Así sería el camino del Betis hasta la final de Europa League y qué rivales evitaría

Álvaro Borrego 27 FEB 2026 - 13:40h.

El Betis evitaría a Aston Villa, Roma, Porto, Nottingham y Stuttgart hasta una posible final

El azar le ha dado un alegrón al Real Betis. Ni en el mejor de los escenarios se habría podido imaginar lo que ha deparado el sorteo de la Europa League, a todas luces halagüeño para los intereses del conjunto que dirige Manuel Pellegrini. Las bolas han querido que el conjunto verdiblanco evite al Aston Villa -quizás el gran favorito- hasta una presumible final, además de a otros clubes de entidad como Roma, Porto, Stuttgart o Nottingham Forest. Su rival en los octavos de final será el Panathinaikos de Rafa Benítez, que viene de superar en el playoff previo al Viktoria Plzen.

Uno de los factores más importantes es que el Real Betis tendrá el factor campo a favor al menos hasta semifinales. Eso le asegura jugar la vuelta en La Cartuja como mínimo frente al conjunto griego y también en unos presumibles cuartos de final. Sin ir más lejos, el próximo 12 de marzo visitará el Apostolos Nikolaidis y una semana más tarde buscará el pase de ronda ante su público.

El camino a una presumible final podría pasar por eliminar a Panathinaikos en octavos de final, Braga en cuartos y Olympique de Lyon, al que ya ganó en la fase de liguilla, en unas supuestas semifinales. Esa sería la hoja de ruta hasta alcanzar la tan soñada final que se celebrará el próximo 20 de mayo en Estambul. De esta manera se asegura evitar hasta una posible final al Aston Villa, quizás el otro gran favorito para levantar el título. Sin lugar a dudas el otro lado del cuadro será mucho más exigente, por lo que en cualquier enfrentamiento se pasarán apuros. Oporto, Nottingham Forest, Stuttgart y Roma son los otros grandes rivales que ha evitado el Real Betis.

Calendario de la Europa League

Octavos de final: 12 y 19 de marzo de 2026

Cuartos de final: 9 y 16 de abril de 2026

Semifinales: 30 de abril y 7 de mayo de 2026

Final: 20 de mayo de 2026 (Estambul)