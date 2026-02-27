Pablo Sánchez 27 FEB 2026 - 14:04h.

Hansi Flick relativiza el sorteo de la Champions y enfrentarse al Newcastle: “Todos los partidos son importantes”

Llevaba tiempo arrastrando molestias

Uno de los contratiempos a los que tendrá que hacer frente el Barcelona en los próximos partidos es a la baja de Frenkie de Jong. El mediocentro holandés, que arrastraba molestias desde hace un tiempo, no pudo trabajar el pasado jueves y las pruebas médicas determinaron que estará alrededor de un mes fuera de los terrenos de juego. Una ausencia para la que Hansi Flick y su cuerpo técnico ya buscan soluciones.

Se trata de una rotura fibrilar que le mantendrá varias semanas ausente. Todo ello en uno de los momentos clave de la temporada con las tres competiciones en liza. El conjunto blaugrana espera su regreso cuanto antes, pero nadie se atreve a hacer un pronóstico certero sobre ello. El propio Deco abordó el tema tras el sorteo de la Champions League y deslizó la dificultad de que esté a disposición del equipo antes del próximo parón liguero.

"Normalmente una lesión muscular de isquios son tres o cuatro semanas, no suele ser mucho menos que esto. Difícilmente volverá antes del parón. Será difícil", comentó en declaraciones a Movistar.

La opinión de Deco sobre el sorteo

Análisis: "Es un sorteo en el que nos podían tocar dos equipos muy distintos, pero con sus dificultades. El Newcastle es un equipo duro, un campo difícil donde hemos sufrido. A ver qué pasa. A este nivel los detalles marcan la diferencia. Contra el Newcastle hicimos uno de los mejores partidos de la temporada. Si somos capaces de estar a un gran nivel podemos superar la eliminatoria, pero hay que estarlo".

Atlético en cuartos: "Puede pasar. Tenemos ahora todavía Copa y Liga con el Atlético. Si se da serían cuatro partidos mas los que hemos jugado ya".

El presente: "Es un cuadro difícil para todos. Ahora tenemos que prepararnos para el partido de mañana contra el Villarreal".