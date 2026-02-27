Pepe Jiménez Sevilla, 27 FEB 2026 - 13:45h.

Matías Almeyda agradece el apoyo a Pellegrini: "Respeto, honor; es un señor del fútbol"

Matías Almeyda volvió a defender a Manuel Pellegrini ante las críticas recibidas en Chile

Compartir







Conocidas es por todos la buena relación existente entre Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, y Matías Almeyda, técnico sevillista, pero el argentino volvió a ser cuestionado este viernes por su rival y volvió a dejar una respuesta ejemplar dedicada a todos aquellos que le critican.

"Opinar es gratis, si costase 50 céntimos, el mundo cambiaría...", comenzaba diciendo el argentino con una pequeña sonrisa. "Cuando tienes la personalidad como la de Manuel, que ha dejado a Chile bien parado en cada lugar que estuvo, los chilenos que le critican deberían estar agradecidos. Donde estuvo, le fue bien, es respetado, no solo respetan a Pellegrini, sino que él lleva su bandera de Chile. Él representa a un país", comenzaba argumentando.

Reconociendo que siempre habrá críticos, como sucedió en Argentina con Messi y Maradona, Almeyda insistió en que "como argentino, respeto al pueblo chileno y le tengo un enorme respeto al entrenador. Entre nosotros, los entrenadores, sabemos como somos. Todos sabemos que es serio, humilde, trabajador, que le ha dedicado la vida al fútbol", iba añadiendo antes de cerrar su respuesta con un directo mensaje: "Saquen a otro Manuel, por el bien de Chile. Valorénlo".

PUEDE INTERESARTE Rubén Vargas reaparece a dos días del derbi ante el Betis en La Cartuja

Matías Almeyda y un futuro como el de Manuel Pellegrini

En este sentido, Almeyda fue cuestionado por el respeto que le tienen a Pellegrini y si le gustaría que algún día en el Sevilla tuviesen ese mismo amor por él, algo a lo que respondió con bromas y cariño. "Es mejor que la gente idolatre un jugador. Yo quiero cumplir mi objetivo, así estaré en paz. Después, que me regalen un jamón. Eso es lo que me gusta. Quiero a la gente feliz, a los jugadores felices, que el ambiente acá sea de felicidad, de que el Sevilla vuelva a ser competitivo. Llevamos luchando mucho, desde el primer partido de pretemporada. Queremos poner al club al lugar que merece. Después que cuelguen... la foto en los balcones eh, que no se malinterprete. Con un jamón, de estos de pata negra, me vale. Unas gambitas también...", decía entre risas.