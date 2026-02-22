Pepe Jiménez Sevilla, 22 FEB 2026 - 16:30h.

La reflexión de Almeyda tras su sanción: "Ahora agarro más amor al club, más pasión al aficionado"

Manuel Pellegrini dijo en la previa que era "lamentable" estar tantos partidos sancionado

Compartir







Respeto máximo entre técnicos. Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, atendió a los micrófonos de DAZN tras la victoria de este domingo ante el Getafe y, más allá del análisis de la cita, dejó un bonito mensaje dedicado a Manuel Pellegrini después del apoyo recibido en la previa del fin de semana.

Cuestionado por la sanción de Matías Almeyda, Pellegrini, a pesar de ser el entrenador del máximo rival, no tuvo reparo alguno en admitir que le parecía "lamentable" ver a su "colega" tantos encuentros sancionado, algo que agradeció el argentino.

PUEDE INTERESARTE La plantilla del Sevilla dedica el triunfo ante el Getafe a Matías Almeyda

"Eso es fútbol, de hombres, de respeto, de honor", comenzaba diciendo Almeyda antes de indicar que, al referirse a Pellegrini "estamos hablando de un señor del fútbol. Lo dije previo a otro partido, admiración, respeto y agradecimiento. No solo yo vi la injusticia”.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno del Sevilla FC ante el Getafe: Januzaj hizo la diferencia

El respeto de Matías Almeyda a Manuel Pellegrini

Cabe recordar que ya en la ida, Matías Almeyda mostró su enorme respeto a Manuel Pellegrini a pesar de la rivalidad de los equipos y dijo que "no tengo el agrado de conocerlo personalmente, nunca lo he enfrentado. Tiene todos mis respetos como ser humano, tengo conocidos que han trabajado con él, muchos jugadores han pasado bajo su mando, y no tienen palabras malas, nada extraño. Hablan de un gran entrenador y una gran persona, lo respeto”, comentó.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno y notas del Getafe ante el Sevilla, cinco suspensos y un gran señalado

"No he tenido la suerte de conocer a Matías personalmente, dentro de la actividad. Sí conocí su gran carrera como jugador, está el Sevilla en un momento complicado y lo está manejando muy bien con su experiencia como jugador y técnico. Me alegro mucho por él que esté dirigiendo en España", respondió Pellegrini un día más tarde.

Respeto mutuo antes de la rivalidad que protagonizarán tanto Betis como Sevilla durante esta semana que arranca tras la cita blanquirroja en Getafe.