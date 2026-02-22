Pepe Jiménez Sevilla, 22 FEB 2026 - 16:18h.

Uno por uno del Sevilla FC ante el Getafe: Januzaj hizo la diferencia

Nemanja Gudelj actuó como portavoz tras la victoria

"Una familia se apoya siempre". Así de claro se mostraba Nemanja Gudelj, capitán del Sevilla, tras el triunfo de este domingo ante el Getafe al ser cuestionado por Matías Almeyda. El serbio, claro y conciso, quiso actuar como portavoz y dedicar el triunfo a su entrenador.

"Nos van a costar todos los partidos, tú miras LALIGA y todos estamos cerca. Todos los partidos son difíciles, cada punto es bienvenido. Llevamos tres partidos sin perder, hoy hemos ganado, así que bien. Le dedicamos la victoria al míster, agradecidos a la afición, que no han dejado ni un sitio libre", comenzaba contando el mediocampista.

Cuestionado por el sentimiento del vestuario tras la dura sanción recibida por Matías Almeyda, Gudelj insistía en que "el vestuario es fuerte, estamos muy unidos. Sabíamos que le iban a caer algunos partidos. Es una pena, pero él está siempre con nosotros, nos ayuda mucho. Esta victoria va dedicada al míster".

Con este mismo pensamiento, Gudelj añadía que "esto se saca adelante como una familia y la familia siempre se apoya. En las malas se ve realmente el que te apoya. Ahí estamos nosotros, para el míster, para la afición. No necesitamos a nadie más".

"Hay que mejorar siempre. Hoy estábamos bien organizados, nos falta buscar más el gol, tener más oportunidades, pero eso llega. Quiero ver un Sevilla que se deja la piel en el campo, que enseña a todo el mundo lo que significa jugar para este club. Eso es lo que quiero ver para el próximo partido", sentenciaba Nemanja Gudelj antes de abandonar la zona de entrevistas.

El Sevilla se marcha de El Coliseum con su primer triunfo como visitante desde septiembre y con algo de oxígeno en la clasificación que le permite, aunque sin mucho exceso, llegar con más confianza al derbi de La Cartuja ante el Betis.