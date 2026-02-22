Basilio García Sevilla, 22 FEB 2026 - 16:08h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de un Matías Almeyda en el Coliseum

El Sevilla FC ha vuelto a ganar fuera de casa cinco meses después, y lo ha hecho ante un Getafe que se vio con un jugador menos durante más de una hora de partido. El gol de Sow le ha posibilitado puntuar por tercera jornada consecutiva, a pesar de que Almeyda tuvo que ver el partido desde una cabina junto a tres de sus colaboradores, como sardinas en lata.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los madrileños.

Odysseas (7): Apareció cuando tuvo que hacerlo, como en casi toda la temporada. Impresionante su reacción al tiro de Satriano cuando había hincado la rodilla instantes antes.

Azpilicueta (7): Es el mejor defensa del Sevilla y lo ha demostrado este domingo, jugando en el centro de la zaga, en el lateral o donde hiciera falta. Inexpugnable. Necesario.

Nianzou (5): Se pierde el derbi después de una entrada absurda en campo contrario, por lo que vuelve a ser baja tras dos partidos. El Getafe no le exigió demasiado, y la amarilla que vio era totalmente prescindible. Almeyda ya le conoce y lo cambió en seguida.

Gudelj (7): El serbio sigue dando un buen nivel como jefe de la zaga. Repelió todo lo necesario en el tramo final, firme, sin dar opciones al Getafe. Más que bien.

Kike Salas (6): El canterano sigue firmando partidos de nivel y demostrando que es titularísimo en este Sevilla. Ejemplo de la tranquilidad que pedía Almeyda. Incluso tuvo ocasión de hacer el segundo en una jugada a balón parado.

Suazo (5): Escalofriante la patada que recibió de Djené en la jugada de la expulsión, que le lastró en la primera mitad hasta ser cambiado. Intenso, peor muy impreciso con el balón.

Batista Mendy (5): Volvió a la titularidad y le dio brío a un centro del campo que lo que necesita es juego. Fue cambiado en el descanso para dar apertura al equipo por las bandas.

Agoumé (6): Supo contemporizar estando apercibido, con tranquilidad y moviendo bien la pelota cuando hacía falta. No es el mejor Agoumé, pero se le parece.

Sow (8): Segundo partido consecutivo marcando, esta vez con mucha más solvencia. Estuvo mucho más activo desde el inicio y encontró el premio del gol, definiendo a la perfección. Es ya el segundo máximo goleador de la temporada sevillista.

Maupay (5): Entendió a la perfección el partido que requería el Coliseum en materia de intensidad y pelea, pero puso tanto ahínco en ello que se olvidó de hacer fútbol. Cambiado por Alexis en el tramo final.

Akor Adams (7): Sin ocasiones, sí que dio una asistencia espectacular a Sow con el exterior que le sube mucho la nota. La pólvora que trajo de África se ha humedecido, normal en este equipo por otra parte.

Suplentes:

Januzaj (8): Qué bien la metió en el área en la jugada del gol de Sow. Puso el punto de calidad que necesita el Sevilla para crear acciones de peligro. Fue el hombre que cambió el partido, aunque acabó fundido los 45 minutos que jugó.

Ejuke (6): Se ha convertido en revulsivo asegurado. Ayudó mucho a estirar al equipo cuando había que salir a la contra, pero ni estuvo muy afortunado ni tuvo demasiada ayuda de sus compañeros.

Carmona (5): Es un buen defensor, por lo que defiende bastante bien. Es un mal atacante, aunque no se haya dado cuenta aún.

Alexis Sánchez (2): Lamentables minutos del chileno. No dio una. Malogró dos contras y en defensa casi mete en un lío a los suyos. No debería ser una opción, pero…

Peque (s.c.): Salió en el tramo final.

Entrenador:

Matías Almeyda (7): Cumplió el primero de los siete partidos de sanción impuestos. Javi Martínez dirigió desde la banda y llegó la primera victoria fuera de casa en cinco meses. La expulsión de Djené cambió un partido que, hasta entonces, estaba equilibrado. Movió el banquillo en el descanso y le dio resultado, también cuando tocó aguantar el resultado. Victoria que le deja respirar. Con 11 puntos más, la permanencia se puede dar casi por hecha.