Sanción histórica para Matías Almeyda. El entrenador del Sevilla FC estará 7 partidos sin poder sentarse en el banquillo después de la expulsión que sufrió el pasado fin de semana frente al Alavés. El Comité de Disciplina, organismo que preside María Josefa García Cirac, se suele reunir los martes para estudiar las actas y decidir las sanciones, y un día más tarde se hacen públicas. Tras analizar el caso han estimado esta durísima penalización, que mantendrá al argentino más de un mes alejado de los terrenos de juego, aunque en Nervión agotarán todas las vías para reducir la penalización lo máximo posible.

La RFEF ha desgranado la sanción en cuatro puntos. 3 partidos son por menosprecio al colectivo arbitral, 1 por conducta contraria al buen orden deportivo, 1 por no ir al vestuario y 2 por protestas.

El Sevilla FC agotará todas las vías

Antes de conocer la sanción el Sevilla FC ya presentó alegaciones para reducir al máximo la sanción de Almeyda. Todas las imágenes de los hechos dejan claro que Galech Apezteguía no dice la verdad en el acta, pues el árbitro alude a que el técnico fue expulsado por “protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona”. No se ajusta a la realidad. Por ahí, intentarán al menos que la tarjeta roja quede sin efecto.

Otra cosa es la reacción del entrenador, pero en el Sevilla tienen claro que irán a muerte en la defensa de Almeyda. El club recurrirá a todas las instancias necesarias para intentar que la sanción a su preparador se quede lo más baja posible.

El acta de Iosu Galech sobre la expulsión de Matías Almeyda

En el minuto 85 el técnico Almeyda, Matías Jesús fue expulsado por el siguiente motivo: Por protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona, habiendo sido advertido escasos minutos antes por el asistente nº1 para que recondujera tanto su actitud como la conducta general de su banquillo. Una vez expulsado, se negó a abandonar el área técnica, siendo advertido en reiteradas ocasiones por parte del asistente nº 1 y del cuarto arbitro. Esta situación provocó la paralización del encuentro para indicarle nuevamente que debía abandonar el banquillo. Ante esta circunstancia, el citado entrenador se adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros de mí, en actitud desafiante e intimidatoria. Tras indicarle de manera reiterada que abandonara el terreno de juego siguió, en la misma actitud, encarándose conmigo durante más de un minuto. Una vez abandonó dicha posición pateó una botella de agua que se encontraba en el suelo de forma agresiva. Posteriormente, volvió al terreno de juego y se encaró con el cuarto árbitro en la misma actitud descrita anteriormente, teniendo que ser retirado del terreno de juego por miembros de s equipo y personal de seguridad del club. Como consecuencia de estos hechos, el encuentro estuvo detenido durante 3 minutos.