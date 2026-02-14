Álvaro Borrego Basilio García 14 FEB 2026 - 22:25h.

El entrenador se encaró con el árbitro y luego también con el cuarto

"¿Por qué me expulsas?": La pregunta repetida de Almeyda a Galech Apezteguía tras ver la roja

Matías Almeyda se expone a una posible sanción de varios partidos. El argentino, desesperado por las decisiones arbitrales, terminó siendo expulsado en las postrimerías del duelo contra el Alavés, lo que le prohibirá -como mínimo- sentarse en el banquillo durante la trascendental cita del próximo fin de semana frente al Getafe. A cinco minutos del final del tiempo reglamentario, el Alavés sacó una falta en su propio campo sin pedir al Iosu Galech la distancia.

En ese preciso instante Isaac Romero interceptó la pelota y el colegiado paralizó el juego para que volvieran a sacarla. Algo que no logró entender el técnico del Sevilla FC, que alzó los brazos y dio un salto dándose la vuelta. Acto seguido, el colegiado se dirigió al banquillo sevillista y enseñó una tarjeta roja que, de primeras, no encontró destinatario.

El juego continuó sin que ningún integrante del banquillo sevillista se marchara, así que Galech Apezteguía regresó al lugar para decirle a Matías Almeyda que el expulsado era él. Y el argentino se rebeló. Le preguntó una y otra vez al árbitro “¿por qué me expulsas?”, y al no recibir respuesta alguna del colegiado, se iba encendiendo cada vez más. El delegado de campo, Pepe Díaz, Neal Maupay, Gudelj o personal de seguridad del club intentaron apartarle de ese momento, sin éxito alguno, y el entrenador sevillista se iba encendiendo cada vez más. Antes de marcharse, se volvió a encarar con el cuarto árbitro, por lo que podrían caerle más de un partido.

Así lo redactó el colegiado en el acta, que no fue publicada hasta prácticamente dos horas después de que acabara el partido, y que puede 'condenar' al entrenador sevillista a una larga sanción.

El acta de Iosu Galech sobre la expulsión de Matías Almeyda

En el minuto 85 el técnico Almeyda, Matías Jesús fue expulsado por el siguiente motivo: Por protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona, habiendo sido advertido escasos minutos antes por el asistente nº1 para que recondujera tanto su actitud como la conducta general de su banquillo. Una vez expulsado, se negó a abandonar el área técnica, siendo advertido en reiteradas ocasiones por parte del asistente nº 1 y del cuarto arbitro. Esta situación provocó la paralización del encuentro para indicarle nuevamente que debía abandonar el banquillo. Ante esta circunstancia, el citado entrenador se adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros de mí, en actitud desafiante e intimidatoria. Tras indicarle de manera reiterada que abandonara el terreno de juego siguió, en la misma actitud, encarándose conmigo durante más de un minuto. Una vez abandonó dicha posición pateó una botella de agua que se encontraba en el suelo de forma agresiva. Posteriormente, volvió al terreno de juego y se encaró con el cuarto árbitro en la misma actitud descrita anteriormente, teniendo que ser retirado del terreno de juego por miembros de s equipo y personal de seguridad del club. Como consecuencia de estos hechos, el encuentro estuvo detenido durante 3 minutos.