Basilio García Sevilla, 14 FEB 2026 - 21:39h.

"Debe ser que molesta que hable abiertamente"

"¿Por qué me expulsas?": La pregunta repetida de Almeyda a Galech Apezteguía tras ver la roja

El Sevilla FC ha arrancado su segundo empate consecutivo en el Sánchez-Pizjuán, en unas circunstancias también muy complicadas en el partido de este sábado ante el Deportivo Alavés. Los de Matías Almeyda jugaron con un hombre menos casi todo el partido por la expulsión de Juanlu, y todo acabó como el rosario de la aurora cuando el entrenador argentino fue expulsado.

El argentino pidió disculpas por su reacción, pero afirmó no entender por qué se le mostró la roja por segunda vez en lo que va de temporada. “Quisiera pedir disculpas a la afición, al sevillismo, a mi familia, a la gente que está conmigo y pendiente de cómo sale cada partido y cómo me siento, por mi reacción post ser expulsado. No me gustan las injusticias, es muy fácil expulsarme cuando no hablo. Veo en todos los partidos un millón de reclamos y nosotros no podemos hablar. No hablé, no insulté, perdí la cabeza porque le preguntaba por qué me expulsó, y nunca me dijo por qué. A alguien había que expulsar. Es muy fácil esto, si insulto estaría pidiéndole disculpas, pero lo otro no me va. No estoy de acuerdo con mi manera post expulsión, vergonzoso, pero era una persona bloqueada. Antes, yo estaba bien, y al estar bien no hice nada. Es muy fácil escribir la expulsión de Almeyda, pero no se sabe por qué”, explicaba en los medios oficiales tras el partido. "Debe ser que molesta que hable abiertamente", añadió posteriormente en rueda de prensa. "Tienen micrófonos, el cuarto y el línea no sabía por qué me expulsaron, pero nada avala mi reacción. Es una vergüenza. Me da pena ver eso. Me da pena también que un fútbol tan prestigioso tenga problemas todos los partidos", concretó.

Almeyda sí vio justa la expulsión de Juanlu, lo que le hizo tener que cambiar la idea que habían trabajado durante la semana. “Se modifica todo el plan, muy rápida la expulsión. Lamentablemente bien expulsado. El partido tomó otro rumbo y el orden fue fundamental, por momentos lo teníamos, y los chicos hicieron un gran partido, con una afición que les alentó. Me quedo con ese punto jugando tanto tiempo con uno menos. Un partido entero”.

Más lacónico fue al ser cuestionado sobre el posible penalti sobre Lucien Agoumé en la primera mitad. “Como verán yo ya no puedo decir nada. Si no lo cobraron es porque no lo vieron”, explicó.

Más de Almeyda tras el partido

La entrega con diez. “Hay puntos buenos, pero queríamos el triunfo. Cuando quedamos con diez, se modifica todo y entran en una cuestión de organización, orden, sacrificio y entrega, que no concedieron nada. Hay puntos muy buenos. Hay una entrega grande y cosas buenas que quedan para lo que viene”.

Union del grupo. “Veo un grupo que entrega, quiere, intenta, que se deja el alma. Hay momentos que no salen las cosas como uno pretende, pero la intención y las ganas están, y es fundamental en el fútbol y en la vida. Hay compromiso y unión”.

Un buen empate. “Son importantes. Hay dos partidos, en los últimos dos, que tiene mucha importancia que no pudimos ganarlos, pero si ves los finales de los dos dejan el mensaje de que no nos rendimos. Ni con diez nos rendimos. Eso va a hacer que, si aguantamos esa parte de organización, orden, sacrificio, entrega y unión, va a terminar bien”.