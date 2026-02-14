Pablo Sánchez 14 FEB 2026 - 19:25h.

Real Madrid y Real Sociedad miden sus fuerzas a partir de las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu en uno de los duelos más atractivos de la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS. Un duelo en el que los blancos buscarán seguir la estela del Barcelona en la clasificación ante uno de los equipos más en forma del momento.

Un rato antes del inicio del choque, tanto Álvaro Arbeloa como Pellegrino Matarazzo dieron a conocer los onces con los que saltarán al terreno de juego en busca de los tres puntos. Cabe recordar que los txuri urdin llegan a la cita después de disputar la ida de las semifinales de Copa el pasado miércoles frente al Athletic.

Once del Real Madrid

Álvaro Arbeloa parte de inicio con Courtois en portería, una línea de cuatro compuesta por Trent, Rüdiger, Huijsen y Carreras. Por delante actuarán Valverde, Arda Güler, Tchouameni y Camavinga con Gonzalo y Vinicius arriba

Once del Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Arda Güler, Tchouameni, Camavinga; Gonzalo y Vinicius Junior.

En el banquillo se quedan: Lunin, Carvajal, Alaba, Mbappé, Asencio, Dani Ceballos, Fran García, Brahim, Mendy, Mastantuono, Cestero y Palacios.

Once de la Real Sociedad

Rotaciones en el once de Pellegrino Matarazzo para la visita al Santiago Bernabéu, destacando la presencia en el once de Yangel Herrera una vez superados sus problemas físicos o de Wesley en su primera titularidad como txuri-urdin. En el banquillo esperan su sitio hombres como Gonçalo Guedes o Beñat Turrientes que tan importantes han sido para el neoyorquino durante su etapa.

Once de la Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Mikel Aramburu, Jon Martín, Igor Zubeldia, Aihen Muñoz; Jon Gorrotxategi, Yangel Herrera, Carlos Soler; Wesley, Pablo Marín, Mikel Oyarzabal.

En el banquillo se quedan Unai Marrero, Aritz Elustondo, Beñat Turrientes, Orri Óskarsson, Gonçalo Guedes, Duje Caleta-Car, Sergio Gómez, Jon Karrikaburu, Álvaro Odriozola, Dani Díaz, Ibai Aguirre, Job Ochieng.