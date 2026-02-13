Joaquín Anduro 13 FEB 2026 - 17:26h.

Dani Ceballos ha dejado otra indirecta en redes sociales

El Real Madrid vuelve a la acción este sábado ante la Real Sociedad tras una semana en la que los jugadores han aprovechado para hacer piña e ir todos juntos a una y en la que Dani Ceballos también ha sido protagonista. El centrocampista acostumbra a dejar mensajes con segundas en redes sociales y, tras sus quejas por no haber tenido minutos en Mestalla, este viernes se ha ayudado de Bad Bunny para reivindicarse.

En su cuenta de Instagram, el utrerano ha compartido una de las frases que se viralizaron del cantante puertorriqueño durante su ya histórica actuación en el descanso de la LX Super Bowl el pasado domingo. Allí, el artista reivindicó una América unida a raíz de las persecuciones sufridas por los latinos en Estados Unidos en los últimos tiempo ante las amenazas del ICE y Donald Trump.

"Nunca dejé de creer en mí y tú también deberías creer en ti; vales más de lo que piensas", rezaba el mensaje compartido por Dani Ceballos de la cuenta de Instagram @inspiras en una storie acompañada de la canción DtMF, una de las que sonaron en el Levi's Stadium.

Dani Ceballos se queda sin minutos con Álvaro Arbeloa

Un mensaje que llega unos días después de que el sevillano soltase otra indirecta en sus redes sociales después de que Álvaro Arbeloa no le diera minutos en el Valencia-Real Madrid del pasado domingo: "Aquí somos de pocos amigos. La lealtad está cara".

Desde la llegada del técnico salmantino al primer equipo del Real Madrid, Dani Ceballos no ha conseguido aumentar su ya escasa aportación con Xabi Alonso. De los siete partidos con Arbeloa, el centrocampista sólo ha participado en tres y, pese a que terminó siendo clave para vencer al Rayo, el entrenador merengue no contó con él en Mestalla.

Una ausencia de minutos que llegaba a pesar de los halagos del míster en sala de prensa: "Dani Ceballos es un jugador del que todos sabemos sus cualidades y sus condiciones, Es un perfil que siempre hace falta tener en la plantilla y estoy seguro de que va a ser muy importante de aquí a lo que queda de temporada por sus condiciones y, al final, porque creo que nos puede dar muchas cosas".