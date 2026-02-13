Miguel Casado 13 FEB 2026 - 17:16h.

El que fuera presidente del CTA ha hablado por primera vez tras su destitución

Laporta raja contra el Metropolitano, el arbitraje de Copa y avisa al Atlético: "Llueve sobre mojado"

Compartir







Luis Medina Cantalejo fue destituido de la Presidencia del Comité Técnico de Árbitros (CTA) el pasado mes de junio para dar paso a la era Fran Soto y ahora ha concedido su primera gran entrevista desde entonces.

Lo ha hecho en el podcast 'Historias, mitos y leyendas del deporte andaluz' con Juanma Ávila y Eduardo Gil, y además de repasar algunos capítulos de su historia como colegiado, ha hablado de su etapa como máximo responsable del estamento arbitral de nuestro fútbol.

Sin ningún pudor, el andaluz reconocía en la entrevista que los cuatro años al frente del CTA han sido "los más complicados". Principalmente, porque le ha tocado lidiar con el mayor escándalo que se ha conocido en el fútbol español, el caso 'Negreira'.

"Nos mancha a todos. Tiene que haber alguien que pague por esto"

En el asunto, Medina Cantalejo no cree que haya ningún árbitro implicado, "pero si lo hay que lo pague por el daño que nos han hecho a todos". Y aunque no haya trencillas metidos en el ajo, "esta mancha no se borrará nunca", afirmaba.

"La sociedad debe clamar justicia en el caso 'Negreira', un vicepresidente del CTA cobrando del Barça. Nos afecta a varias generaciones, nos mancha a todos. Tiene que haber alguien que pague por esto. Ojalá salga cuanto antes la resolución", sentenciaba el ex trencilla .

Además de ello, dejó otros titulares, como cuando habló de la final del Mundial de Alemania 2006, cuando se llevó una "gran decepción" al no ser designado para pitarla. "Hasta el punto que al principio rechacé ser cuarto colegiado de la final. Después Villar, directivo FIFA, me reconoció que la final era para mí pero hubo otras cuestiones que no desvelaré", añadía Luis Medina en una entrevista que se puede escuchar al completo en 'La Gran Jugada' de Canal Sur este domingo.