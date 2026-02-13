Fran Fuentes Sevilla, 13 FEB 2026 - 13:38h.

El club verdiblanco ha tuiteado un meme aludiendo a la goleada del Atleti en La Cartuja hace pocos días

El Atlético de Madrid goleó al FC Barcelona en la ida de semifinales de Copa del Rey. Durante la primera mitad del partido, los de Diego Pablo Simeone fueron una apisonadora completamente imparable. Media hora de fútbol en la que marcó cuatro tantos, pero que bien pudieron ser más. Una nueva demostración de poderío y fútbol ofensivo que ya sufrió hace pocos días el Real Betis en el Estadio de La Cartuja. Y es que allí, en los cuartos de final, los rojiblancos endosaron nada menos que un cero a cinco que dejó sin opciones a los de Manuel Pellegrini. Si bien se cobraron su venganza en LALIGA, ganando por 0-1 en el Riyadh Air Metropolitano, las heridas de una derrota tan abultada no sanan fácilmente.

Aunque el humor no puede faltar nunca. En este sentido el Real Betis, desde su cuenta oficial en inglés, ha compartido un meme en el que ha compartido sus penas con el FC Barcelona tras sufrir la inclemencia del Atlético de Madrid. Con un meme muy explícito en el que dos monigotes se abrazan, y uno, consolando al otro, le dice "I know that feel, bro", que vendría a significar "sé cómo te sientes" o "conozco esa sensación".

El tuit de la cuenta del Betis en inglés se ha llenado de comentarios tanto elogiosos como de enfado. Hay quienes entienden la imagen y el mensaje como una broma y saber reírse de uno mismo, mientras que otros afirman que se trata de un tuit de mal gusto o aluden a la actuación arbitral para justificar el resultado. Sin embargo, la mayoría de mensajes han aplaudido la broma, hablando de la guasa andaluza, de la "poca vergüenza" de los community manager actuales o de "auténtica locura". Qué sería del fútbol sin un poquito de humor.