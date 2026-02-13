El gol anulado a Cubarsí centra las críticas contra Munuera Montero y el VAR

Eric García estalla con el arbitraje ante el Atleti: "Ya sabemos contra qué jugamos"

El FC Barcelona acabó indignado con el arbitraje del Metropolitano. Tanto Hansi Flick como varios jugadores evidenciaron el malestar del vestuario tras el duelo ante el Atlético de Madrid, marcado sobre todo por el polémico gol anulado a Cubarsí al inicio del segundo tiempo tras una revisión de VAR que se alargó durante 7 minutos. Pero no es la única jugada que reclaman.

Según informa el diario Marca, el Barça está pensando mandar una queja formal a la RFEF dirigida directamente al CTA por el arbitraje sufrido en Madrid. Consideran que salieron gravemente perjudicados por las decisiones de José Luis Munuera Montero.

Las tres jugadas que reclama el Barcelona ante el Atlético

Una de las acciones que pudo marcar la eliminatoria, y sin duda la más comentada, fue la del gol anulado a Cubarsí. El colegiado tuvo que esperar durante 7 minutos a que le dieran indicaciones desde la sala VOR, en la que estaba González Fuertes. Según explicó el CTA en un comunicado, el fuera de juego semiautomático no funcionó debido al cúmulo de jugadores y tuvieron que tirar las líneas, que eran justísimas, de manera manual. Finalmente, dictaminaron que Cubarsí estaba adelantado cuando Lewandowski tocó la pelota. En el Barça están muy enfadados y pedirán explicaciones a la Federación.

La segunda jugada que reclaman es la expulsión de Eric García. Según Marca, la "consideran injusta". El central pegó una fuerte patada a Álex Baena en el minuto 85 y el colegiado le enseñó la tarjeta amarilla, pero desde la sala VOR le avisaron para revisar la jugada y, finalmente, Munuera Montero le enseñó la roja directa. Lo cierto es que, en este sentido, la expulsión parece bastante coherente teniendo en cuenta que Eric era el último hombre, que Baena se había tirado un autopase hacia la portería y que Araujo estaba muy lejos de la jugada.

De hecho, el enfado del Barça sobre esa jugada se entiende mejor respecto a otra tercera acción. Y es la dura entrada de Giuliano Simeone a Jules Koundé al inicio del segundo tiempo. Aún era el minuto 49 cuando Balde centró desde la izquierda y Giuliano, que intentaba tapar el disparo, acabó impactando con los tacos en la tibia del lateral tras llegar 'rebotado' desde el césped. Desde la Ciudad Condal consideran que el VAR debió intervenir para expulsar al extremo del Atlético de Madrid, pero no lo hizo.