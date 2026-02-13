Ángel Cotán 13 FEB 2026 - 14:37h.

Queja pública tras no poder estar en el palco

Por qué Joan Laporta no puede sentarse en el palco del Metropolitano en el Atlético - Barcelona

Compartir







BarcelonaJoan Laporta da la cara tras la debacle copera del FC Barcelona. A la espera de ser reelegido como presidente, el culé reacciona con firmeza a las condiciones del césped del Metropolitano, así como al arbitraje de Martínez Munuera y González Fuertes en el VAR. Además, a través de su perfil oficial manda un claro aviso al Atlético de Madrid.

El hasta hace días presidente azulgrana arrancó trasladando su apoyo a la expedición blaugrana: "Todo mi apoyo a Hansi Flick, jugadores, Deco y su equipo. Con la fuerza de todos los culés estoy convencido de que tenemos una oportunidad histórica para realizar una gran remontada en el Spotify Camp Nou el próximo 3 de marzo.

PUEDE INTERESARTE La afición del Atlético abre el debate entre Musso y Oblak y manda un mensaje a Simeone

Joan Laporta raja contra el Metropolitano... y avisa al Atlético

Laporta puso entonces el foco en las decisiones arbitrales que siente que perjudicaron a su equipo: "Desgraciadamente ayer sufrimos una serie de adversidades, desde un césped en malas condiciones a un gol mal anulado que no nos permitió iniciar una remontada que es posible a la vuelta si todos juntos apoyamos y animamos al equipo como en las grandes noches épicas que hemos vivido en el Estadio".

Incidió en este asunto recordando el polémico arbitraje que sufrió recientemente en el Reale Arena en aquella derrota liguera del pasado mes de enero: "Del gol mal anulado a Pau Cubarsí, llueve sobre mojado porque nos recuerda lo que nos anularon a Lamine Yamal, también incorrectamente en Anoeta. Nada es inocente. Por eso debemos luchar contra todo y contra todo el mundo. Ahora más que nunca es necesario estar al lado de nuestros futbolistas. Pido a los socios y socias ya toda la afición que les haga notar la estima que los tenemos y lo orgullosos que nos hacen sentir por cómo defienden nuestros colores. ¡Viva el Barça y viva Cataluña!".