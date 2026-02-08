Celia Pérez 08 FEB 2026 - 20:46h.

El capitán analiza la derrota del equipo

El uno por uno del Atlético de Madrid ante el Betis: suspensos y aprobados de la derrota en el Metropolitano

El Atlético de Madrid ha caído este domingo frente al Real Betis en el Metropolitano en un duelo definido por el único tanto de Antony. Una genialidad del brasileño que permite al club verdiblanco llevarse los tres puntos y reponerse del duro varapalo que supuso la goleada de Copa. Precisamente, tras ese partido de Copa en La Cartuja, Antoine Griezmann dejó claro que era "el mejor campo de España", evidenciando así el estado del césped del estado madrileño en una queja bastante llamativa a la que hoy ese ha unido Koke.

El capitán compareció ante los micrófonos de Movistar tras la derrota para analizar el encuentro. "Nos duele porque queríamos estar ahí arriba en LALIGA y esto nos aleja", señaló el centrocampista antes de responder si tapujos al estado del terreno de juego.

"No está bien. Nos resbalamos. Se levanta. Un equipo como el Atlético de Madrid necesitamos que el campo esté bien para jugar. Se nos exige también que juguemos a un gran nivel y necesitamos un césped de nivel para jugar. Un césped de nivel", señaló el capitán.

"Es una derrota dura. Después del partidazo en Copa, no nos han salido las cosas. Que nos sirva para el jueves y lo que viene. Ellos han planteado un partido más cerraditos y jugaron con un delantero a la contra. Luego se han encontrado con el gol de Antony, que ha sido un golazo. Han hecho un gran partido. No hemos podido entrar. Casi no hemos tenido ocasiones", añadió.

"No hemos podido ser precisos, cuando se te cierran atrás así es difícil. No hemos podido ir al primer toque. El campo no nos ayuda. Nos duele. Tenemos que seguir mejorando y el jueves, a por más. Queríamos estar arriba en la liga y esto nos aleja", concluyó tras el partido del equipo.