Iago Aspas no descarta su retirada y valora el fichaje definitivo de Fer López: "Un dinero"
"No me he puesto una fecha", insiste el capitán del Celta sobre su futuro
Iago Aspas aún no ha tomado una decisión sobre su futuro. El capitán del Celta de Vigo cumplirá 39 años en agosto y valora una posible retirada este mismo verano, pero se emplaza a "un café" con Marco Garcés cuando esté convencido de su adiós o de su continuidad. En una entrevista con el Diario As, el atacante ha hablando tanto de su posible renovación como de la posible continuidad de Fer López, quien ha regresado este mercado de enero a Balaídos en calidad de cedido. El deseo del club es que se quede y ya trabaja en ello.
"No lo sé", respondió Aspas cuando le preguntaron por su retirada. "No me he puesto ninguna fecha. Dependerá de cómo me vaya sintiendo", añadió el capitán, que insistió en su "buena relación" con Garcés: "Cuando tome una decisión lo hablaré con él o tomaremos un café. Ya sea para un lado o para el otro, estaré eternamente agradecido", declaró.
Iago Aspas, de su retirada al fichaje de Fer López
A sus 38 años, Aspas ha disputado este curso 30 partidos, pero sólo ha sido titular en 15 y se ha quedado incluso sin jugar cuatro ocasiones. Hasta la fecha, suma 1.400 minutos en los que ha anotado cuatro goles y ha repartido cinco asistencias.
"Lo llevo bastante bien", contestó el jugador cuando le preguntaron por su estado físico, relacionado de manera directa con su futuro. "Ahora el fútbol es más físico que hace ocho, diez o quince años, pero me estoy encontrando bien y participando en casi todos los partidos, ya sea en muchos de titular y en otros un poco menos desde el banquillo. Estoy muy contento", aseguró.
A Iago, además, también le preguntaron por la posible continuidad de Fer López, quien se marchó en verano al Wolverhampton traspasado por 22 millones de euros y ha regresado ahora en enero en calidad de cedido. "Claro que me gustaría como celtista", admite, pero reconoce que "los Wolves pagaron un dinero el pasado verano y no va a ser una cosa de un día".