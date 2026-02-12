Alberto Bravo Vigo, 12 FEB 2026 - 11:33h.

El partido se disputa el sábado 7 de marzo a las 21.00 horas

El Celta de Vigo ha puesto a la venta las entradas para el partido ante el Real Madrid. Los de Claudio Giráldez se medirán al equipo dirigido por Álvaro Arbeloa este sábado 7 de marzo a las 21.00 horas. El club, que apenas tiene espacios libres en su estadio debido a la reforma de la Grada de Gol, ha puesto las localidades disponibles desde los 105 euros para los poseedores del carné celtista.

El público general podía adquirir entradas desde este jueves a partir de 115 euros pero ya no hay localidades por ese precio. Lo cierto es que apenas quedan unas pocas entradas, unas 40. En Marcador Alto tienen un coste de 130 euros mientras que en Río Alto Impar el precio es de 160 euros. El mismo precio tienen las entradas de Tribuna Baja Córner. En Río Bajo Central suben hasta los 170 euros.

En Tribuna Baja las entradas alcanzan ya los 200 euros. En Tribuna Alta los precios van desde los 220 euros hasta los 240 euros. En total no quedan más de 50 entradas entre todas las gradas. En Sky Marcador, zona vip con acceso a otros servicios y cáterin el precio es de 425 euros. Aquí sí hay un total de 43 localidades en venta. En Player´s Club, donde solo quedan disponibles tres localidades, el precio es de 450 euros.