Estrella Roja 1-1 Celta: Fer López regresa con un golazo descomunal

VigoMarián Mouriño asumió el difícil reto de la presidencia en el Celta de Vigo y está cumpliendo con creces. Su apuesta por Claudio Giráldez es la base de un proyecto que ilusiona entre el celtismo, y que de momento, no toca techo. La presidenta se está rodeando de gente de fútbol y está demostrando una gran capacidad de gestión. Y no solo económica o deportiva, sino también social.

La mandamás olívica está apostando por una comunicación fluida, directa y cercana con su afición. Son varias las iniciativas que ha llevado a cabo con el fin de conectar más si cabe a la hinchada viguesa con el equipo de Balaídos.

La última de estas acciones sociales ha ocurrido este miércoles, aunque para contextualizarla hay que volver al pasado 29 de enero, día en el que el Celta disputó la octava y última jornada de la Fase Liga en la presente UEFA Europa League.

Marián Mouriño recompensa con cerveza a la afición del Celta

Los de Giráldez amarraron su continuidad en la competición europea en el incómodo estadio Rajko Mitic del Estrella Roja. Pese a los numerosos kilómetros de distancia, el Celta no estuvo solo y un valiente grupo de aficionados decidió desplazarse hasta Belgrado para alentar a los suyos. Fer López regresó a lo grande con un golazo de bandera para el disfrute de los presentes.

Al término del encuentro, equipo y afición desplazada se unieron en el festejo europeo. Un nuevo hito para la historia del club olívico que contó con una divertida petición desde la grada visitante del citado estadio: "Paga una ronda, Marián paga una ronda".

La presidenta del Celta escuchó el cántico... y ha recompensado a los suyos con cerveza. Son muchos los aficionados celestes que han difundido en redes sociales el envío de una cerveza junto a un mensaje escrito por Marián Mouriño.

Este periódico ha podido conocer cómo ha sido el proceso realizado para cumplir con esta promesa: "Sacamos el listado de todos los compradores de entradas y se mandó a la dirección que nos consta en la base de datos. El envío es a todos. Incluyendo envíos internacionales".