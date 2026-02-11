Horarios de la jornada 27 de LALIGA EA Sports, con fechas y televisiones

Saray Calzada 11 FEB 2026 - 16:57h.

La jornada la abre el Osasuna - Mallorca

La cierra el partido entre el Espanyol y el Oviedo

La RFEF y LALIGA EA Sports ya han dado a conocer los horarios y televisiones de la jornada 27 del campeonato liguero. En esta jornada los equipos que todavía siguen vivos en la Copa del Rey llegarían de jugar la vuelta y es la antesala a la ida de los octavos de la Champions, Europa League y los cuartos de la Conference League.

La jornada comienza el viernes 6 de marzo con un Osasuna - Mallorca y la cierra el lunes 9 de marzo con un Espanyol - Real Oviedo. A estas alturas de la temporada cada partido y cada punto cuenta.

Desde mitad de tabla hasta el descenso son pocos los puntos que en la actualidad hay por lo que a esa altura de la temporada todos se estarán jugando mucho. En los puestos de más arriba también está apretado sobre todo entre el primer y el segundo. Tras disputar la jornada 23, FC Barcelona y el Real Madrid solo les diferencia un solo punto. En Europa la cosa también anda reñida por lo que la competición y el espectáculo de fútbol está garantizado hasta el final con la jornada 38.

Todos los partidos de la jornada 27

Viernes 6 marzo: CA Osasuna - RCD Mallorca (21.00)

Sábado 7 de marzo: Getafe CF - Real Betis (14.00)

Sábado 7 de marzo: Levante UD - Girona FC (16.15)

Sábado 7 de marzo: Atlético de Madrid - Real Sociedad (18.30)

Sábado 7 de marzo: Celta de Vigo - Real Madrid (21.00)

Domingo 8 de marzo: Villarreal CF - Elche CF (14.00)

Domingo 8 de marzo: Athletic Club - FC Barcelona (16.15)

Domingo 8 de marzo: Sevilla FC - Rayo Vallecano (18.30)

Domingo 8 de marzo: Valencia CF - Deportivo Alavés (21.00)

Lunes 9 de marzo: RCD Espanyol de Barcelona - Real Oviedo (21.00)