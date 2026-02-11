Ángel Cotán 11 FEB 2026 - 22:55h.

GipuzkoaLa Real Sociedad golpea primero en las semifinales de Copa del Rey. Los pupilos de Pellegrino Matarazzo impusieron su fútbol en San Mamés tras el arreón local inicial con un Beñat Turrientes brillante en el centro del campo. Su gol hizo justicia a la polémica. En ataque, Gonçalo Guedes fue un dolor de cabeza constante para el Athletic Club. Hubo jugadores prácticamente inéditos como Álex Remiro, lo que habla del buen hacer colectivo txuri urdin.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores de la Real Sociedad ante el Athletic Club en la ida de semifinales de la Copa del Rey y ponemos nota a su partido.

Álex Remiro (6): Los intensos silbidos de San Mamés no le sacaron del partido. Su primera intervención a cabezazo de Guruzeta fue sencilla y prácticamente no tuvo que esforzarse mucho más en el partido. Inédito.

Jon Aramburu (6,5): Menos exigido que Sergio Gómez en la primera mitad. Encuentro serio del lateral, al que no superaron durante el tiempo que estuvo sobre el verde de San Mamés.

Jon Martín (8): Tuvo en su cabeza el 0-1 pero su buen remate lo tapó Padilla. Atentísimo al corte para evitar un mano a mano de Unai Gómez. Un gigante ante Nico Williams en el área.

Caleta-Car (6,5): Un cabezazo a la salida de un córner fue taponado por Laporte con la mano... aunque el colegiado no señaló penalti. No tuvo mucho trabajo aunque estuvo fiable en el juego aéreo.

Sergio Gómez (6): Le superó Iñigo Lekue con cierta facilidad en una acción que pudo complicarse. A partir de ahí creció.

Beñat Turrientes (9): El jugador que probablemente más ha crecido con Matarazzo. Un grandísimo encuentro con pelota en el centro del campo que disparó con su gol. Inauguró el luminoso en San Mamés remachando un toque sutil de Guedes. Primer cambio de la Real Sociedad, aunque parece que lo pidió él.

Jon Gorrotxategi (7): Intentó aclarar la salida txuri urdin. Más pendiente de esa labor de destrucción que a veces cuesta ver. Se gira con balón como los mediocentros de máxima élite.

Carlos Soler (8): Muy concentrado en los robos. Balón con música a la cabeza de Martín que casi acaba en asistencia. No se conformó con el 'casi' y filtró un envío medido a Gonçalo Guedes que acabaría en el 0-1. Gran partido el suyo.

Gonçalo Guedes (9): Ayudó en defensa para calmar el intenso inicio local y fue el primer en probar fortuna con el disparo. Le castigaron con una amonestación por una caída en el área rival, pero eso no le frenó. Rápido para sortear a Padilla y servir en bandeja el gol a Turrientes. Un cuchillo constante para la defensa de los leones. Partidazo.

Pablo Marín (7): Falló un mano a mano clarísimo ante Padilla que hubiese adelantado a su equipo... y tenía a Sergio Gómez listo para empujarla. Tras la reanudación, el palo evitó su tanto. Estuvo muy bien con balón y puso en muchos apuros a la zaga rojiblanca.

Mikel Oyarzabal (8): Inspirado y fino con balón. Dejó gestos técnicos de estrella mundial que bien merecían ser seguidos en vivo por la realización del encuentro. Le faltó colmillo en el área, pero completó un buen encuentro.

Los cambios de Pellegrino Matarazzo en la ida de semifinales

Orri Óskarsson (6): Se asoció muy bien con sus compañeros en la punta de ataque.

Aritz Elustondo (5,5): Minutos muy serios en San Mamés.

Álvaro Odriozola (5,5): Pisó muchas veces el área rival en el poco tiempo que estuvo sobre el césped.

Yangel Herrera (Sin calificar): Saltó al verde en los últimos cinco minutos.

Ochieng (S.C)