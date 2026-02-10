Fran Fuentes 10 FEB 2026 - 22:55h.

Una publicación en la red social 'X' esconde varias fotos de la final del 2021

El Athletic Club y la Real Sociedad se enfrentan en semifinales de la Copa del Rey. Un derbi a doble partido que, junto a la otra semifinal entre FC Barcelona y Atlético de Madrid, promete toneladas de tensión y fútbol. Y es que, aunque algunos crean que no, la rivalidad en el derbi vasco es máxima. Está claro que no es un partido más. Para muestra, las imágenes que ha compartido el club txuri urdin, a modo de recuerdo del "último enfrentamiento" contra el cuadro zurigorri.

Y es que en la imagen general del tuit en la timeline se pueden ver cuatro fotografías que, juntas, forman a modo de collage la imagen de la Real Sociedad celebrando la Copa del Rey del 2020, cuya final se disputó en 2021 en La Cartuja y que, precisamente, se llevó tras vencer al Athletic Club. En este sentido, el tuit ya es picante de por sí. Sin embargo, si pinchas en cada una de las cuatro fotos que han subido, se pueden ver varias imágenes más que quedaban escondidas por el propio formato de miniaturas de la red social X.

La charla de Imanol Alguacil en el día previo. Una jugada a balón parado. El gol de penalti de Mikel Oyarzabal, ante la atenta mirada de Iñaki Williams. Igor Zubeldia saliendo en conducción ante la presión de Óscar de Marcos. Portu marchándose de Iñigo Martínez. Y la celebración. Los jugadores tendidos en el suelo celebrando el triunfo, y después de que les entregasen la Copa.

A pocas horas de que arranque el partido de ida de dicha semifinal, la publicación tiene decenas de compartidos y algunos comentarios de aficionados elogiando el montaje. Y es que la Real Sociedad buscará repetir el logro que ya firmara en 2021, cuando se impuso al Athletic Club. En caso de llegar a la final, le quedará por delante otro rival de máximo nivel. Pero, a menos de 24 horas de visitar San Mamés, queda mucho camino para saber quién será el finalista.