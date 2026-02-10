Asís Martín Bilbao, 10 FEB 2026 - 13:33h.

La RFEF anuncia fechas y horarios de semifinales de Copa del Rey y LALIGA cambia dos partidos de la jornada 24

Leones y txuri urdines se juegan el pase a la final de La Cartuja a doble partido

Llega ya un nuevo derbi vasco a Bilbao, y no es uno más de LALIGA EA SPORTS, es uno muy caliente que abrirá este miércoles las semifinales de la Copa del Rey 2026, y que van a disputar el Athletic Club de Ernesto Valverde y la Real Sociedad del norteamericano Pellegrino Matarazzo, en San Mamés, a partir de las 21.00 horas con el arbitraje de Sánchez Martínez. Un cruce a doble partido con la vista puesta en llegar a una nueva final en La Cartuja de Sevilla que le dé otra nota a la temporada.

Por los micrófonos de Onda Vasca ha pasado Gorka Elustondo, con pasado en ambos equipos, quien considera que "se prevé una eliminatoria muy abierta y que va a estar vibrante, yo espero mucha intensidad y ojalá un gran espectáculo; condiciona mucho el que sea a doble partido".

Para el exfutbolista de Beasain, que también pasó por Colombia con el Atlético Nacional o el Rayo Vallecano, ha explicado que "es una eliminatoria donde ambos vienen de racha dispares, el Athletic empezó bien pero ha tenido luego un bajón importante, pero creo que estas últimas victorias en Copa y en Liga les habrá levantado ese ánimo para recuperar mejores versiones de ciertos jugadores".

Para Elustondo "la Real con Rino Matarazzo ha dado un gran cambio, ahora es un equipo muy solidario en defensa y aparte del momento de mikel Oyarzabal ha recuperado además a jugadores en ataque como Sucic y Oskarsson" y sostiene que el hecho de que "se empiece en San Mamés es bueno para la Real, pero está claro que no se pueden dar pasos en falso porque hay un segundo partido ni tampoco quemar las naves; la idea es que no se rompa la eliminatoria en San Mamés".

Así ve Gorka Elustondo el hecho de marchar de la Real Sociedad el Athletic Club y a Bilbao...

"Pues al final internamente no se nota tanto el cambio, en la Real cada uno se centra en el trabajo y siempre se trata de ganar partidos, pero externamente siempre hay ese pique, yo he vivido más años en Gipuzkoa que en Bizkaia y siempre hay esa rivalidad y ese querer que el rival pierda, pero hay gente de todo tipo y eso seguirá siempre siendo así" remataba Elustondo.