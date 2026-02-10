Basilio García Sevilla, 10 FEB 2026 - 19:09h.

En 'Tiempo de revisión' afirman que las decisiones fueron correctas en ambos casos

Los nueve arbitrajes incomprensibles contra el Sevilla que indignan a Almeyda y al sevillismo

Si no quieres caldo, toma dos tazas. El Sevilla FC se está quejando amargamente de los arbitrajes recibidos últimamente y entiende que, especialmente en las áreas, se están siguiendo criterios dispares según el beneficiado o el perjudicado sea el equipo nervionense. El penalti de José Ángel Carmona sobre Jan Virgili en Palma de Mallorca, o el no pitado por manos a Vitor Reis en el Sánchez-Pizjuán el pasado domingo han sido muy protestados.

Pues bien, para el Comité Técnico de Árbitros que dirige Fran Soto, tanto Soto Grado y González Fuertes, como Gil Manzano y Del Cerro Grandes, acertaron desde el césped y desde la Sala VOR a la hora de interpretar dos jugadas en las que las decisiones fueron desfavorables para el Sevilla. Así lo han expresado en ‘Tiempo de revisión’, el programa semanal que sube el CTA a las redes sociales y que, en esta ocasión, incluso se ha remontado a la jornada anterior para ‘acallar’ así las quejas de Matias Almeyda, el club y el sevillismo.

En cuanto a la jugada del Sevilla-Girona, explica Marta Frías que Vitor Reis juega el balón “con la cabeza”, “inmediatamente después rebotando en su propio brazo en una posición natural derivada del salto”. Afirma que no constituye infracción y que “el VAR no interviene al ser correcta la decisión del árbitro”.

Además, resulta curioso que se vayan una jornada atrás para enfatizar que el muy discutido de penalti de Carmona sobre Virgili también estuvo bien señalado, obviando que el atacante catalán estira su pierna. El CTA estima que el visueño “deja la pierna atrás de forma voluntaria provocando el contacto que derriba al atacante”. Ni palabra sobre la intención del jugador bermellón. “El VAR interviene correctamente al ser la decisión inicial de dejar continuar el juego un error claro y manifiesto del árbitro de campo”, concluye Marta Frías.

La explicación del penalti no pitado a Vitor Reis

Un defensor del Girona salta en la disputa de un balón aéreo jugándolo con la cabeza e inmediatamente después rebotando en su propio brazo en una posición natural derivada del salto. El árbitro deja continuar el juego. No constituye infracción cuando el balón toca en la mano o brazo del jugador procediendo de un toque previo voluntario del propio jugador, en lo que en el argot futbolístico se denomina play the ball.

La posición natural del brazo y la ausencia de movimiento adicional llevan a descartar la infracción en una acción descrita explícitamente por las reglas de juego. El VAR no interviene al ser correcta la decisión del árbitro.

El análisis del derribo de Carmona a Jan Virgili

Un atacante del Mallorca dribla a un jugador rival dentro del área visitante y al verse superado el defensor del Sevilla deja la pierna atrás de forma voluntaria provocando el contacto que derriba al atacante. El árbitro inicialmente deja continuar el juego pero el VAR le recomienda una revisión en el monitor. Tras ver la jugada en la pantalla el árbitro concede penalti.

Cualquier contacto imprudente dentro del área que bloquee o desequilibre a un adversario impidiendo que continúe con la acción de ataque debe sancionarse con penalti. La imprudencia implica falta sin tarjeta. La decisión final tras la revisión es la adecuada ya que el defensor zancadillea de forma imprudente al atacante provocando su caída. El VAR interviene correctamente al ser la decisión inicial de dejar continuar el juego un error claro y manifiesto del árbitro de campo.