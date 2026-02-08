Pepe Jiménez Sevilla, 08 FEB 2026 - 19:48h.

Matías Almeyda y el penalti del Girona: "No sé si la foto está trucada, pero parecía que iba a jugar al basket"

El Sevilla publicó dos tuits reclamando dos manos ante el Girona

Compartir







El Sevilla explota contra el estamento arbitral. El conjunto hispalense, que se "está jugando la salvación" según Matías Almeyda, se quejó ante los medios de comunicación en boca de Kike Salas y su entrenador, pero tras el encuentro utilizó sus redes sociales para acabar de mostrar su indignación.

Con dos tuits y dos vídeos de las manos de Vitor Reis ante el Sevilla, el conjunto hispalense, que solo utilizó emoticonos en dichos mensajes públicos, quiso mostrar su indignación tras lo ocurrido con Gil Manzano.

Cabe recordar que parte de su afición pedía a la entidad que se quejase públicamente tras las últimas actuaciones arbitrales -recordando también el penalti señalado a Carmona- y esta ha sido la respuesta del Sevilla en redes sociales.

PUEDE INTERESARTE Lo que le dijo Maupay a Gazzaniga tras el 1-1 del Sevilla FC

Kike Salas y Matías Almeyda, muy enfadados

Previamente, tanto Kike Salas como Matías Almeyda, goleador y entrenador del Sevilla, quisieron mostrar su indignación ante los medios de comunicación. "En el primer tiempo no hemos sabido gestionar los tiempos, hemos fallado en la presión, ha habido un penalti que creo que ha sido bastante clarísimo, le da con la mano abierta. Somos un club histórico, que merecemos respeto. Creo que es bastante claro, no sé porqué al revisarlo no le dicen nada", decía el zaguero.

"No sé si la foto es trucada, pero parecía que iba a jugar al basket. No me detengo en eso, porque el último penalti lo hicimos nosotros. Es difícil que nos cobren algo, porque ya ni el arbitraje nos respeta", añadía poco después el técnico en su extensa rueda de prensa.