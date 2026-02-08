Pepe Jiménez Sevilla, 08 FEB 2026 - 16:33h.

Gil Manzano no la pitó y el VAR decidió que no debía ser revisada

Imposible entender el criterio impuesto por el colectivo arbitral con las manos. La cita del Sevilla ante el Girona arrancó este domingo, tras la suspensión del sábado, con un tempranero tanto de Lemar y una acción de Vitor Reis tan clara como complicada de entender.

Porque atacaba el Sevilla en busca del tanto del empate cuando, tras un primer toque de Neal Maupay y un error de cálculo, Victor Reis tocaría el balón claramente con la mano dentro del área evitando que Akor Adams pudiese apuntar a portería.

La situación, dados los últimos precedentes, parecía clara, pero ni Gil Manzano, que estaba muy cerca de la acción, ni el VAR, pensaron que era punible y el encuentro continuaría tras un pequeñísimo parón sobre el césped.

La acción, reclamada tanto por Akor Adams como Neal Maupay, como por gran parte del público, acabó en nada y el encuentro siguió jugándose con el Sevilla buscando de forma desperada el empate.

El Sevilla y el criterio de las manos

Esta acción se suma a las continúas dudas generadas alrededor de las manos en el área, ya que a pesar de que el CTA se empeña en explicar la normativa cada principio de temporada, el paso de las jornadas va dando situaciones polémicas y, por lo general, no siempre son arbitradas de la misma manera.

Este domingo le tocó al Sevilla, que posiblemente acabará reclamándola, pero la realidad es que en cada jornada se acumulan acciones polémicas y llamativas que pocas veces encuentran solución.