Alineaciones confirmadas de Sevilla y Girona en la jornada 23 de LALIGA EA Sports

El Sevilla - Girona se jugará este domingo a las 16.15 horas

Sevilla y Girona, con novedades en sus alineaciones

Esta vez, tras la suspensión de este pasado sábado, sí. El Sevilla y el Girona han anunciado, a través de sus medios oficiales, las alineaciones para el encuentro correspondiente a la jornada 23 de LALIGA EA Sports y, como se esperaba en la previa, ambos entrenadores presentan novedades en sus respectivos onces.

Porque este encuentro, que debía disputarse este pasado sábado, se antoja importantísimo para ambos entrenadores y eso se demuestra en sus alineaciones. Ni Matías Almeyda, ni Míchel, dentro de sus limitaciones, se han reservado nada y la intensidad en el Sánchez-Pizjuán parece garantizada.

¿Qué alineación tiene el Sevilla hoy?

Matías Almeyda llegaba al encuentro con las bajas de Rubén Vargas, Adnan Januzaj y Marcao, mientras que ya anunció en sala de prensa que ni César Azpilicueta, ni Tanguy Nianzou, estaban preparados para jugar el encuentro completo. Ello, sumado a la vuelta de Nemanja Gudelj, invitaba a confiar en un once que ahora ha confirmado el argentino.

El Sevilla se presenta con Odysseas Vlachodimos en portería; Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Kike Salas, Suazo en defensa; Mendy, Agoumé, Peque en el centro; y arriba Maupay y Akor.

Matías Almeyda coloca a José Ángel Carmona como lateral en el lugar de Juanlu Sánchez y devuelve al once a Nemanja Gudelj y Azpilicueta por Fabio Cardoso.

¿Qué once tiene el Girona hoy?

Por su parte, Míchel viajó a Sevilla este pasado sábado por la mañana, pensando en jugar por la tarde, con la principal ausencia de Ter Stegen. El meta cedido por el FC Barcelona, principal apuesta en el mercado invernal, ha vuelto a caer lesionado y estará algunos meses ausentes, por lo que el cuadro rojo deberá reconstruir su alineación.

En estas, el Girona parte con Gazzaniga en portería; Rincón, Arnau, Victor Reis, Blind en defensa; Beltrán, Iván Martín, Lemar en el medio; y arriba, en línea de tres, Tsygankov, Bryan Gil y Vanat.

Novedades en ambas alineaciones, cambios en ambos bandos, para intentar sumar tres puntos que permitan, tanto al Sevilla de Matías Almeyda como al Girona de Míchel, alejarse de la zona baja de la clasificación y coger algo de oxígeno.