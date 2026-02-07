Álvaro Borrego Sevilla, 07 FEB 2026 - 15:23h.

El río no llegó a desbordarse, pero sí generó inundaciones en La Cartuja

El Sevilla FC pide suspender el partido contra el Girona por motivos de seguridad

La crecida del caudal a causa de las lluvias, las más recientes por la borrasca Marta, han provocado que el Río Guadalquivir haya generado ciertas inundaciones a la altura de la Isla de La Cartuja. Así lo han informaban en sus informativos los compañeros de Canal Sur, que señalaban ese agravamiento en las zonas aledañas al estadio que actualmente ocupa el Real Betis. De hecho varias de las explanadas más cercanas a la zona del Charco de la Pava, concretamente en las bancadas de los aparcamientos de la EXPO, han quedado anegados. La ciudad, en alerta naranja por lluvias y viento, empieza a sufrir mayores estragos. Argumentos que llevaron al Ayuntamiento a solicitar la suspensión del Sevilla FC - Girona previsto en un principio para la tarde de este sábado.

La inundación parcial de las zonas aledañas al río Guadalquivir en Sevilla, en concreto por la zona de Torre Triana, obligaba al Ayuntamiento a ordenar la suspensión, este sábado, de la actividad del Circo del Sol, "dado que la carpa se ubica en una zona con riesgo de inundación". Así consta en un escrito firmado por el delegado de Seguridad Ciudadana, Ignacio Flores.

"Como resultado de la monitorización en la situación meteorológica, así como en los cauces que afectan a la ciudad, se ha observado una importante crecida del Río Guadalquivir, desbordándose por la zona de Torre Triana y sobrepasando el umbral rojo de 4.5 metros sobre el nivel del mar", añadía.

Sevilla activa las vigilancias por el río Guadalquivir

Las fuentes municipales han notificado que el Ayuntamiento de Sevilla ha incrementado la vigilancia en zonas con riesgo de inundación tras el paso de la borrasca Leonardo y la llegada este sábado de un nuevo frente, de nombre Marta, con fuertes vientos e intensas lluvias. Noticias que han motivado que la AEMET active el aviso naranja en la provincia. En las zonas con riesgo de inundación, al igual que durante toda esta semana atrás, se ha aumentado la vigilancia por parte de Policía Local y Protección Civil, además de información constante a los vecinos; por parte de Emasesa, también habrá equipos en estos lugares por si fuese necesario.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el río a su paso por la vecina ciudad de Córdoba entró esta semana en el umbral rojo. El río ha duplicado su umbral en tan solo un par de días. Concretamente, ha superado los 5,8 metros de lámina de agua cuando el umbral rojo lo alcanza en los 2,5 metros. Este jueves el gobierno dirigido por José Luis Sanz tomó la determinación de cerrar las compuertas de Triana, el muro de defensa natural para evitar inundaciones.

La localidad sevillana de Lora del Río se enfrenta a un día "critico" por el nivel que ha alcanzado el río Guadalquivir, como ha explicado el alcalde, Antonio Enamorado, tras una noche en la que la corriente a su paso por la localidad roza los 3.000 metros cúbicos por segundo, mil por encima de lo "manejable".

En declaraciones a los compañeros de prensa, Enamorado ha señalado que la localidad vive horas de espera "en emergencia por inundabilidad", tras alcanzar el río "la cota máxima, que se mantendrá durante unas horas y comenzará a bajar muy levemente".

Suspendido el Sevilla FC - Girona

Con motivo de los avisos por lluvia, tormentas y fuertes vientos emitidos par la Agencia Estatal de Meteorología para el día de hoy, y ante las incidencias que se están produciendo en la vía pública, el Ayuntamiento de Sevilla elevó en el día de ayer su Plan Territorial de Emergencia a Fase de Emergencia, situación operativa 1.

Esta escalada a Fase de Emergencia fue comunicada al Servicio de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía a las 22:07h del 6 de febrero. Como consecuencia de ello y en prevención de posibles incidentes, este Ayuntamiento ha cerrado parques públicos y espacios deportivos de la ciudad, recomendando a la población evitar desplazamientos innecesarios.

Es por este motivo, por lo que el Ayuntamiento de Sevilla ha solicitado el aplazamiento del partido entre el Sevilla FC y el Girona previsto para las 18:30h de hoy en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, ordenándose, por tanto, su suspensión.