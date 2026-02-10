Ángel Cotán 10 FEB 2026 - 18:12h.

LALIGA lo ha hecho público este martes

ValenciaLos Valencia CF - Real Madrid son todo un clásico de LALIGA EA Sports, y además, uno de los choques más calientes de la temporada. En sus últimas visitas, el cuadro blanco sufrió en demasía, pero el pasado domingo salió victorioso gracias a los tantos de Carreras y Kylian Mbappé. Mestalla trató de incomodar a la expedición merengue, aunque se expone a sanciones económicas tras el parte de denuncias emitido este martes por la competición.

El citado delantero galo y Álvaro Arbeloa copan esta amplia lista de cánticos ofensivos redactados por LALIGA, aunque de manera indirecta también se reflejan cánticos contra el portero Thibaut Courtois. Seis gritos distintos, reflejados en el escrito.

El amplio parte de denuncias al Valencia tras la visita del Madrid

El entrenador del Real Madrid fue protagonista en el minuto 66 de partido. Así consta en este parte los cánticos contra Álvaro Arbeloa: "En el minuto 58 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico “Arbeloa, eres un cono"".

Minutos antes fue el turno para de Kylian Mbappé: "En el minuto 55 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “Mbappé, hijo de puta"".

Y cuanto al guardameta belga, estos fueron los cánticos que denuncia LALIGA, generales en nuestro fútbol: "En el minuto 12 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 12 segundos el cántico “Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, esto no es un portero, es una puta de cabaret"".

El resto de cánticos ofensivos denunciados son los siguientes: "En el minuto 1 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “Madridistas, hijos de puta”. En el minuto 42 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 20 segundos el cántico “Llega la peste, llega el madridista, con esos cuernos que saltan a la vista, el madridista, hijo de puta, su puta madre por el culo lo disfruta". En el minuto 54 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico “Que sí, que sí, que puta Real Madrid, que puta Real Madrid"".