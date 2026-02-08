David Torres 08 FEB 2026 - 22:52h.

El espectacular tifo con el que Mestalla celebró el lleno en el Valencia CF - Real Madrid

Mestalla midió la reacción del Valencia y la racha del Real Madrid en LALIGA

Valencia CFEl Valencia CF perdió ante el Real Madrid en un partido en el que Mestalla sufirió y pidió la cabeza de Corberán. Álvaro Carreras y Kilyan Mbappé en la segunda mitad sentenciaron a un Valencia romo, que se defendió bien pero que apenas inquietó a su rival

De inicio, tras un espectacular tifo que presidió la salida de los jugadores, el Valencia CF puso algo más de ímpetu, aunque su planteamiento defensivo (tres centrales) apenas le dejaba salir a la contra.

Arda Güler tuvo la primera gran ocasión en el 18, pero su disparo fue desviado por poco. La jugada siguió y Mbappé probó los reflejos de un Stole Dimitrievski muy serio bajo palos. El meta tuvo que emplearse de nuevo para detener el disparo a David Jiménez, que se había presentado sólo ante el meta poco antes de la primera media hora.

El Valencia CF tampoco le perdía la cara al partido y, aunque sus ocasiones fueron menos claras, sí acumuló llegadas y córners ante la meta de Courtois pero acabaron sin peligro real para la meta blanca. Con el Valencia CF encerrado y el Madrid embotellándolo, se llegó al descanso.

Tras el paso por vestuarios, el Valencia sabía que tenía que estirarse si quería crear alo de peligro. Así llegó su mejor ocasión en el 47, pero el remate de Beltrán a centro de Danjuma salió desviado. El Valencia CF dominaba pero fue Fede Valverde el que probaría los reflejos de Stole DImitrievski desde lejos en el 61.

Gol de Carreras

El Valencia CF empezaba a pagar el cansancio de la Copa y, en una jugada aislada, Carreras abrió la lata. El lateral dribló, se llevó varios rechaces y batió con clase al meta valencianista por bajo y por el palo corto. El tanto hacía justicia

Tuvo el empate Lucas Beltrán tras un jugada por la izquierda de Ugrinic, pero su remate de primera se fue fuera por poco. Corberán, silbado por Mestalla, agotó los cambios en busca de un empate que no llegó porque el Real Madrid se replegó y, a la contra, puso la puntilla en el 90.

En una contra bien llevada por Brahim, la puso dentro del área dónde Mbappé, libre de marca, anotó el definitivo 0-2.