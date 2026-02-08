El espectacular tifo con el que Mestalla celebró el récord en el Valencia CF - Real Madrid

David Torres 08 FEB 2026 - 21:09h.

Un tifo blanco y negro cubrió el fondo sur, dónde se ubica la grada de animación valencianista: pitos a Corberán

Calma tensa en Mestalla: "De jugadores mercenarios" a "Vinicius balón de playa"

ValenciaComo no podía la afición del Valencia CF volvió a llenar Mestalla y a marcar el primer gol a favor de su equipo en el recibimiento de los jugadores en el campo. Así, por primera vez en muchos meses, el estadio presentó un tifo blanco y negro, que cubrió el fondo sur, dónde se ubica la grada de animación valencianista. El lleno, como el miércoles pasado, estaba asegurado pues hace días que no quedaban entradas. En la grada inferior había listas negras y blancas, y en el segundo anillo, cartulinas blancas que cubrían todo el espacio. 47515 espectadores se dieron cita en el estadio, el récord de esta temporada.

Y la afición es fiel a pesar de que el conjunto de Carlos Corberán, apenas un punto por encima del descenso, afronta este duelo tras la dolorosa eliminación que sufrió este miércoles en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic, que le apeó de la competición con un tanto en el minuto 96 del encuentro en el mismo estadio, el penúltima de la prolongación de un encuentro que parecía abocado a la prórroga. En aquella ocasión, de nuevo la afición estuvo excelsa en su recibimiento, a pesar de los insultos a los bilbainos, jaleó al Valencia durante los noventa minutos. En esta ocasión, de nuevo, la afición se volcó con el recibimiento y estuvo

Mestalla es un estadio en el que acostumbra a sufrir el Real Madrid, que viene en racha. Seis victorias seguidas en Liga avalan a un conjunto de Arbeloa que ha subido la intensidad en el pulso por la Liga con el Barcelona.

Así salieron los equipos: pitos a Corberán

El tifo estuvo puesto hasta que salieron los equipos. En ese sentido, cabe recordar que el Valencia jugará este domingo con tres centrales el partido que le enfrenta en Mestalla al Real Madrid, que saldrá con el jugador del Castilla Dani Jiménez como lateral derecho en la que será su primera titularidad liguera con el equipo blanco.

Cuando leyeron las alineaciones por megafonía, a la del Real Madrid se le silbó, pero también a Carlos Corberán, el que más de todos, por mucho que Gourlay lo acabara de ratificar.