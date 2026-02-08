Alineaciones confirmadas de Valencia CF y Real Madrid para la Jornada 23 en Mestalla

David Torres Valencia, 08 FEB 2026 - 19:41h.

Novedades obligadas en ambos equipos

Convocatoria del Valencia CF para el Real Madrid con una baja de última hora

Compartir







El Valencia CF, remodelado en el mercado de invierno, recibe este domingo en Mestalla (21 h) al Real Madrid de Álvaro Arbeloa en la vigésimo tercera jornada de la Liga EA Sports, en un duelo en el que los locales buscarán puntos para huir del descenso y los visitantes para mantenerse en la pugna por el liderato y aumentar su racha en la competición de seis victorias consecutivas.

El conjunto de Carlos Corberán, apenas un punto por encima del descenso, afronta este duelo tras la dolorosa eliminación que sufrió este miércoles en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic, que le apeó de la competición con un tanto en el minuto 96 del encuentro de Mestalla, el penúltima de la prolongación de un encuentro que parecía abocado a la prórroga.

El once titular del Valencia CF

El Valencia, que antes de caer en la Copa perdió en la Liga en el campo del Betis, afronta este encuentro tras haber enlazado seis choques sin perder en la Liga en Mestalla, aunque el doble de empates, cuatro, que triunfos, dos.

PUEDE INTERESARTE Arbeloa protege a Rodrygo, elogia a Fran García y se rinde al talento de Brahim y Mastantuono

Corberán mantiene la baja del portero Julen Agirrezabala, y del central Mouctar Diakhaby, pero recupera al lateral diestro Thierry Rendall, que no será titular. A última hora, además, se quedó fuera Foulquier, por lo que jugará con tres centrales o con Núñez caído a un costado.

PUEDE INTERESARTE Con Thierry y tres centrales sólo si Foulquier no está bien: el Valencia CF se rearma ante el Real Madrid

De hecho, de inicio, jugarán: Dimitrievski, Núñez Cömert, Copete, Gayà; Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma; Beltran y Hugo Duro.

El once titular del Real Madrid en Valencia

Por su parte, seis victorias seguidas en Liga avalan a un Real Madrid que ha subido la intensidad en el pulso por la Liga con el Barcelona.

Arbeloa no podrá contar con dos futbolistas intocables para él: Bellingham, debido a una lesión muscular que le tendrá fuera de los terrenos de juego un mes, y Vinícius Junior, ausente en Mestalla por sanción debido a acumulación de amarillas, cinco, en Liga.

Tampoco estará disponible su compatriota Rodrygo Goes. Tendinosis en el músculo isquiotibial de la pierna derecha que le resta una alternativa al técnico en un once titular con cambios obligados y, eso sí, con retornos en defensa.

El Real Madrid saldrá en Mestalla con: Courtois; Jiménez, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga; Güler, Mbappé y Gonzalo.