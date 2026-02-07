David Torres 07 FEB 2026 - 18:35h.

Ante los problemas de Foulquier, que estuvo en el gimnasio, el técnico podría plantear un cambio de sistema

ValenciaEl Valencia recibe este domingo en la vigésimo tercera jornada de Liga al Real Madrid en Mestalla en un momento en el que no está bien. Sufre en la competición doméstica y está tocado por la eliminación de Copa y, por eso, cualquier noticia positiva es bienvenida y esta viene de la mano de Thierry Rendall quien, tras completar la sesión de este sábado, entrará en la convocatoria del domingo, y podrá tener minutos (no de inicio) ante el Real Madrid.

Todos los laterales derechos tocados, podría plantearse un cambio de sistema

"Tenemos la baja de Iranzo. No son situaciones agradables cuando uno siente esa exigencia, pero forma parte de la identidad de un gran club, debemos alinearnos con la exigencia para mejorar. Se trabaja para que nuestra respuesta sea mejor y no tengo ninguna duda de que Foulquier lo trabaja, lo intenta. Tiene molestias, pero ahora es el lateral que tenemos preparado para competir"; decía Carlos Corberán en sala de prensa.

Sin embargo, con este panorama, el entrenador de Cheste, a tenor de lo que ha probado durante la semana, no descarta un cambio de sistema que implicaría la entrada de un tercer central para no sobrecargar a Foulquier. El lateral derecho titular ha trabajado en el gimnasio y Corberán lo cuida para que llegue al duelo contra el Real Madrid.

Si no lo hiciera, jugaría ante el los de Álvaro Arbelo con Gayà y Rioja de carrileros (el andaluz a pierna cambiada) y en el centro de la zaga formaría con Copete, Cömert y Unai Núñez o Tárrega, que aunque jugó contra el Athletic sigue arrastrando problemas.

Si el francés está para ser titular, el sistema 1-4-4-2 no variará y Corberán podrá formar con su zaga titular: Foulquier, Gayà, Copete y Cömert

