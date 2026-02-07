Saray Calzada 07 FEB 2026 - 23:47h.

Hubo jugadores que se quejaron con Xabi por jugar en posiciones que no eran las suyas y Arbeloa lo sigue haciendo

Arbeloa protege a Rodrygo, elogia a Fran García y se rinde al talento de Brahim y Mastantuono

Compartir







Casi un mes después de que Álvaro Arbeloa llegara al banquillo del Real Madrid, pocas cosas han cambiado en cuanto a lo futbolístico. El equipo blanco sigue sin hacer buen juego ni partidos que gusten a su afición. Lo que sí ha cambiado algo es el ambiente en el vestuario. Al poco de llegar Xabi Alonso ya se comenzó a saber que las prácticas del tolosarra no gustaban y no estaban de acuerdo en muchas cosas que planteaba. Una de ella es poner a jugadores en posiciones que no eran suyas como Fede Valverde de lateral derecho a Camavinga de lateral izquierda. Casi 30 días después esto sigue pasando.

En la banda derecha, con la ausencia de Dani Carvajal y de Trent en las últimas semanas, el 'pajarito' se ha comido casi todos los minutos de lateral derecho. Algo que ya ha verbalizado que no le gusta, pero se está viendo que da igual lo que opinen. A Álvaro Arbeloa le preguntaron por esto en sala de prensa y ha dejado claro que la prioridad es el equipo.

PUEDE INTERESARTE Arbeloa recupera piezas importantes a espera de minutos

Álvaro Arbeloa y los laterales

"Tengo a disposición a todos los jugadores del Madrid. A todos los usaré de la forma que crea conveniente para ganar al partido. Lo importante es sacar al mejor once cada partido, conforme al rival que tenemos enfrente. Tenemos jugadores que pueden hacerlo bien en muchas posiciones. Los jugadores tienen sus preferencias, pero también todos están a disposición".

Otra de las cuestiones de las que más se ha hablado esta semana es la suplencia de Fran García ante el Rayo Vallecano. El entrenador del Madrid prefirió poner a Eduardo Camavinga en una posición que no era la suya por delante del lateral izquierdo. Muchos madridistas y desde el propio club no han entendido este movimiento. Los periodistas le preguntaron por él por si tenía un problema físico que le impida salir en el once.

"Solo puedo decir que es un chico excepcional, siempre trabaja al 100%. Para ganar cosas aquí necesitamos del trabajo de todos, la actitud y su mentalidad es un ejemplo. Sabe lo que es esta casa. Representa el escudo del Madrid y es un placer que siga con nosotros". Fran pidió salir en enero y lo tenía hecho, pero en el último momento lo frenaron. En el partido siguiente fue suplente. Una maniobra que pocos han entendido.

Lo que se ha podido ver por los onces de Álvaro Arbeloa hasta ahora y en sus palabras es que no se casa con nadie. Si considera que Fede Valverde es el mejor lateral derecho en este momento para el equipo lo va a poner, le guste o no. Con Xabi Alonso en el banquillo expresaban de diferente forma que estas cosas no les gusta, ahora de momento nadie parece manifestarse al respecto.