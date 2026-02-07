Andrea Esteban 07 FEB 2026 - 18:12h.

Partido con importancia estratégica para Carvajal por Mundial y contrato

El Real Madrid ultima detalles antes de visitar al Valencia en Mestalla con buenas noticias y algunas preocupaciones. Dani Carvajal, Ferland Mendy, Trent Alexander Arnold y Antonio Rüdiger ya entrenan a pleno rendimiento tras sus respectivas lesiones, mientras que Rodrygo, Bellingham, Militao y Vinicius siguen fuera por distintos motivos. Arbeloa prepara así un equipo con cambios obligados pero con la confianza de mantener la buena dinámica en Liga y seguir la lucha por el liderato.

Efectivos de vuelta

Carvajal, que llevaba tiempo en duda, y Rüdiger, sin minutos desde las semifinales de la Supercopa por molestias en la rodilla, participaron con normalidad en la sesión del sábado. Además, Trent Alexander-Arnold también entrenó sin problemas tras su lesión muscular en el cuádriceps, devolviendo a Arbeloa sus dos opciones naturales para el lateral derecho.

El entrenamiento, realizado bajo una ligera lluvia en València, sirvió para ejercicios de activación y rondos con balón. Kylian Mbappé, premio al mejor jugador del mes de enero, mostró su competitividad habitual tras recibir un mal pase de Tchouaméni, colocándose en el centro del rondo con gestos de enfado. La sesión permitió a Arbeloa ajustar detalles tácticos y mantener el enfoque en su idea de juego, con la vista puesta en seguir la racha de seis victorias consecutivas en Liga.

Bajas sensibles para Arbeloa

Rodrygo será baja por tendinosis en el isquiotibial derecho durante diez días, sumándose a las ausencias confirmadas de Jude Bellingham (rotura muscular en el semitendinoso), Éder Militao (rotura muscular en el bíceps femoral) y Vinicius, sancionado. Ante este panorama, Arbeloa podría mover piezas como Fede Valverde para cubrir el centro del campo y liberar el lateral, aprovechando la vuelta de Carvajal.

El partido ante el Valencia también tiene implicaciones individuales. Para Carvajal, que apenas ha jugado en Liga esta temporada, es una oportunidad de consolidarse de cara al Mundial y definir su futuro con el club, cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio. La alineación final dependerá de la gestión de minutos y del estado físico de los jugadores recuperados, así como del equilibrio táctico que Arbeloa quiera mantener en Mestalla.