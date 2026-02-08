David Torres Valencia, 08 FEB 2026 - 13:00h.

Foulquier y Rubo Iranzo se caen por lesión, vuelve Thierry

Con Thierry y tres centrales sólo si Foulquier no está bien: el Valencia CF se rearma ante el Real Madrid

El Valencia CF recibe este domingo en la vigésimo tercera jornada de Liga al Real Madrid en Mestalla, donde el equipo valencianista solo ha sido superado en Liga por el conjunto del Santigao Bernabéu en tres ocasiones en los últimos once años, con cinco victorias blanquinegras y tres empates. Aunque el resultado más reciente es una victoria visitante, en los últimos años el Real Madrid ha sufrido en Mestalla. El equipo madrileño ha pasado de ganar cinco veces consecutivas en el estadio del Valencia entre el 2009-10 y 2013-14 a solo poder ganar en tres ocasiones en los últimos once años.

Con ese espíritu, tras la dolorosa eliminación de Copa ante el Athletic, el equipo se ha concentrado esta mañana (12.30 h) en su hotel para preparar el duelo y pasar juntos las últimas horas antes de ir a Mestalla, un estadio que estará lleno.

Hasta última hora fue duda Dimitri Foulquier, que no pudo ni entrenar el sábado con sus compañeros y finalmente se queda fuera. Por su parte, Thierry Rendall, quien tras completar la sesión es la gran novedad en la lista. El portugués ocupará el puesto del canterano Rubo Iranzo, lesionado el viernes.

Regresa a la convocatoria Cristhian Rivero, que acaba ya de cumplir sus tres partidos de sanción y también Santamaría y Raba.

Convocatoria del Valencia CF para el Athletic Club

Esta es la convocatoria del conjunto de Mestalla ante el Athletic.

Porteros: Stole Dimitrievski y Cristian Rivero

Defensas: ⁠José Arias Copete, Eray Cömert, César Tárrega, Unai Núñez, Thierry, José Luis Gayà y Jesús Vázquez

Centrocampistas: ⁠Javi Guerra, Pepelu, Filip Ugrinic, André Almeida, Santamaría y Guido Rodríguez

Delanteros Largie Ramazani, Lucas Belltrán, Diego López, Luis Rioja, Arnaut Danjuma, Hugo Duro, Raba y Umar Sadiq

Se lleva del filial: Vicent Abril

Descartes técnicos: No hay

Bajas por lesión: Mouctar Diakhaby, se pierde toda la temporada y Julen Agirrezabala, lesionado de larga duración. Además, Foulquier, con molestias en la rodilla