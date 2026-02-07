David Torres 07 FEB 2026 - 19:03h.

Con Thierry y tres centrales sólo si Foulquier no está bien: el Valencia CF se rearma ante el Real Madrid

La lesión de Rubo Iranzo es importante, pero menos grave de lo que parecía

ValenciaRubo Iranzo se lesionó este viernes en la sesión de trabajo a puerta cerrada que tuvo el equipo. Durante el entrenamiento, en un lance a la mitad del mismo, se resintió de su rodilla derecha y paró inmediatamente de trabajar. Inicialmente se temió lo peor, pero tras las pruebas realizadas este sábado, el joven futbolista valenciano, que ya ha jugado esta temporada con Corberán en Copa (tres partidos y en LALIGA unos minutos), "sólo" tenía un esguince y no había más afectación de la rodilla.

La previsión es similar a la de César Tárrega, aunque el tiempo de recuperación dependerá de la evolución.y del grado del esguince.

El parte médico de Rubo Iranzo

El parte médico de Rubo Iranzo dice lo siguiente:

Tras las pruebas efectuadas se ha apreciado que el jugador Rubén Iranzo padece un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, que sufrió en el entrenamiento de ayer.

El valencianista seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica, que le permita reincorporarse con el resto del equipo.

Thierry está de vuelta, pero Foulquier sigue tocado

Por fortuna para los intereses del Valencia CF, la confirmación de la lesión de Rubo Iranzo llega en la jornada en la que Thierry ha vuelto a completar la sesión de trabajo y, aunque no está para ser titular, podrá entrar en la convocatoria de este domingo contra el Real Madrid.

Más problemas tiene Foulquier quien ha trabajado en el gimnasio a 24 horas del choque.

"Tenemos la baja de Iranzo. No son situaciones agradables cuando uno siente esa exigencia, pero forma parte de la identidad de un gran club, debemos alinearnos con la exigencia para mejorar. Se trabaja para que nuestra respuesta sea mejor y no tengo ninguna duda de que Foulquier lo trabaja, lo intenta. Tiene molestias, pero ahora es el lateral que tenemos preparado para competir", ha explicado Carlos Corberán al respecto.