David Torres 07 FEB 2026 - 18:46h.

El técnico merengue ha elogiado al Valencia CF y el ambiente de Mestalla

Carlos Corberán responde a Arbeloa: "Para nosotros todos los partidos son el partido del año"

MadridÁlvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, insistió en su idea de que, el hecho de ganar a su equipo, supone “uno de los retos del año para todos los equipos” y que, por ello, lo será también este domingo (21 h) para un Valencia, del que ensalzó el ambiente en Mestalla, la calidad de plantilla y a su técnico, Carlos Corberán. Precisamente el entrenador de Cheste le ha "contestado" al asegurar que, para los de Mestalla, jugar contra el Real Madrid es el partido del año como lo es contra cualquier rival. "Cada partido que jugamos lo afrontamos como si fuera el partido del año, porque es el siguiente. Cuando finalice este partido no habrá otro más importante contra el Levante. Esperamos un lleno y el apoyo de nuestra afición. Por suerte Mestalla se llena siempre y el apoyo es constante y es verdad que el rival sólo lo vive cuando viene a Mestalla", ha dicho el técnico valecnianista.

Álvaro Arbeloa insiste

Pese a las palabras de Corberán, Arbeloa insiste: “Estamos muy concienciados de la dificultad del partido de mañana. Cada visita a Mestalla es un partido complicado por el ambiente, el gran equipo que tiene Valencia y el gran trabajo de Corberán desde que llegó. Sabemos que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para sacar los tres puntos”, dijo en rueda de prensa.

“Valencia siempre es una ciudad en la que nos sentimos muy queridos por los aficionados madridistas, pero cada vez que va el Real Madrid hay un gran ambiente. Para todos los equipos, ganar al Real Madrid es uno de los retos del año, y para el Valencia así será”, añadió.

Un partido del domingo en Mestalla en el que, con la baja por sanción de Vinícius Junior, Arbeloa baraja las opciones de Gonzalo Garcia, Franco Mastantuono y Brahim Díaz para acompañar en ataque a Kylian Mbappé.