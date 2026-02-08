David Torres 08 FEB 2026 - 20:56h.

Gourlay respalda a Corberán

Los mensajes ocultos o no tanto de Ron Gourlay: "Paciencia" y "Jugadores"

ValenciaEl CEO de fútbol del Valencia CF, Ron Gourlay, ha atendido a la televisión que ofrece en directo el Valencia CF - Real Madrid antes del partido y ha reiterado su mensaje de apoyo a Carlos Corberán. “El tema del entrenador es una cuestión sobre la que ya respondí mucho esta semana. Tiene el apoyo total de la dirección, del presidente . No corre peligro su cargo. No estamos en la situación ideal pero confiamos en que las incorporaciones del mercado de fichajes de invierno ayuden a encontrar solución a eso".

El directivo escocés, en declaraciones a DAZN, sobre los fichajes del mercado de invierno se mostró contento con las llegadas de Unai Núñez, de Umar Sadiq y de Guido Rodríguez. "Estoy muy satisfecho por el mercado de invierno que hemos hecho. Ha sido difícil, en realidad siempre lo es en invierno. Además, hemos tenido lesiones importantes que nos han hecho reajustar nuestras necesidades. Estoy convencido que los futbolistas que han venido mejoran el nivel del equipo.

Ron Gourlay y el proyecto del Valencia CF

Por último, Carlos Corberán ha analizado el presente y el futuro del proyecto del Valencia CF. En su opinión todo pasa por el Nou Mestalla y aseguró entender lo que quieren los aficionados del club para su equipo. "Lo más importante en nuestro futuro es el Nou Mestalla. Entiendo muy bien lo que desean los aficionados, pero lo más importnte es la estabilidad", aseguró tras recordar sobre la situación actual del equipo que "hay doce clubes inmersos en la lucha por evitar el descenso, hay muchos clubes involucrados".